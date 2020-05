Die Intrepid Studios haben ein kurzes Video aus der Pre-Alpha des MMORPGs Ashes of Creation veröffentlicht, das Rollenspiel-Fans den Mund wässrig machen könnte.

Was ist im Video zu sehen? Es handelt sich nur um eine relativ kurze Sequenz von etwas mehr als einer Minute.

Ein Magier steht in einer wunderschönen Landschaft in kristallklarem Wasser. Hinter ihm befinden sich alte Ruinen. Klar, dass der Zauberkundige diese erkunden will. Wer weiß, was dort für Schätze verborgen sind. Also betritt er den geheimnisvollen Ort und trifft dort direkt auf dessen Wächter.

Dazu gehören ein Guardian of the Underrealm und einige Ethereal Griffins. Der Magier versucht, sich an den Kreaturen vorbeizuschleichen, doch sie entdecken ihn. Allerdings handelt es sich um einen sehr mächtigen Zauberer, der mit seiner Magie den Monstern zeigt, wo der Hammer hängt. Sie sind ihm nicht gewachsen und fliehen.

All dies wird schon sehr atmosphärischer Musik untermalt.

Ein Magier erkundet in der Pre-Alpha von Ashes of Creation eine Ruine.

Das sieht schon weit fortgeschritten aus

Wie wirkt das Video? Die Szene könnte direkt aus einem fertigen MMORPG stammen. Sowohl Grafik als auch die Kämpfe und das UI wirken schon wie bei einem Onlinespiel, das veröffentlicht wurde. Sogar Musikuntermalung ist mit dabei.

Obwohl das Video noch aus der Pre-Alpha stammt – die Alpha beginnt erst noch – möchte man am liebsten gleich losspielen, die Welt und die Ruinen erkunden und gegen die Monster kämpfen. Schon früheres Gameplay des MMORPGs machte einen richtig guten Eindruck und das setzt sich nun fort.

Was macht noch etwas Bedenken? So beeindruckend und spektakulär der Kampf gegen die Ethereal Griffins auch aussieht, stellt sich die Frage, wie gut Ashes of Creation mit solchen Effekten spielbar sein wird.

In der Szene ist nur eine Spielfigur zu sehen, doch was, wenn es mehrere sind? Wie läuft dies in einer großen Schlacht ab, wenn nicht nur ein Magier vorhanden ist, sondern eine ganze Reihe von Zauberern, welche diese gewaltigen Sprüche sprechen?

MeinMMO-Autor Andreas Bertits meint: Ja, genau so stelle ich mir ein neues, modernes MMORPG vor. Ich würde am liebsten direkt in die Rolle dieses Magiers springen und losspielen wollen – und das, obwohl ich normalerweise gar keine Zauberer spiele. Ich übernehme meistens den Part eines Kriegers. Doch es scheint einfach richtig Laune zu machen, diese mächtigen Zaubersprüche zu nutzen, um Gegner zu besiegen.

Ashes of Creation ist dank des Videos nun weiter nach oben auf meiner Wunschliste der neuen MMORPGs gerutscht, die ich unbedingt spielen will.

Es zeigt anhand des neuen Gameplay-Videos wieder einmal, warum wir es in die MeinMMO-Liste der aussichtsreichsten neuen MMORPGs in 2020 aufgenommen haben.