Die MMORPG-Hoffnung Ashes of Creation hat in einem Live-Stream erste Bilder aus den Dungeons gezeigt. Das Gameplay sieht vielversprechend aus und die Fans sind begeistert – einer sogar besonders.

Was passiert derzeit bei Ashes of Creation? Bereits Ende März meldeten sich die Entwickler per Livestream mit Gameplay aus der ersten Alpha und überraschten damit viele. Das lag daran, dass die gezeigten Inhalte die Erwartungen übertrafen.

Jetzt im Mai soll zudem die Alpha starten. Zunächst noch für einen kleineren Teil der Spielerschaft. Dennoch ist es eines der aussichtsreichsten neuen MMORPGs in 2020.

Vor einigen Tagen gab es wieder Neuigkeiten vom MMORPG. In einem weiteren Livestream zeigten die Entwickler erste Aufnahmen aus den Dungeons. Und das Gameplay schürt den Hype der Fans.

Hier ist das vollständige Video zum Entwickler-Livestream. Den Einblick in die Dungeons bekommt ihr von Minute 7:30 bis 23:10.

Der Hype in der Community wächst

So sind die Reaktionen auf den Stream: Schon seit Jahren warten die Spieler auf ein gutes MMORPG in frischem Gewand. Und Ashes of Creation scheint diese Hoffnung zu bedienen.

Die Kommentare unter dem YouTube-Video sind jedenfalls sehr positiv. Der User Rob Lambert fasst seinen Hype so zusammen:

Ihr Leute bringt mich noch um. Ich bin 50 Jahre alt und werde NICHT jünger. Bitte bringt das Spiel raus, bevor ich sterbe, oder Arthritis bekomme und nicht mehr spielen kann. Rob Lambert via YouTube

Aber auch die anderen Kommentare schlagen in dieselbe Kerbe. Vor allem der Look und die Effekte begeistern die Zuschauer:

Oh wow, ich stimme zu – diese Effekte sehen HERAUSRAGEND aus Insanyti via YouTube

Stimmungsvolle Umgebung und starke Effekte

Laut Aussage der Entwickler setzen sie bei den Dungeons vor allem auf Vielseitigkeit und Stimmung. Die Lichtsetzung spielt dabei eine große Rolle. Im Livestream zeigten sie zwei Dungeons, die tatsächlich sehr unterschiedliche Settings haben.

Das ist der erste Dungeon: Der erste Dungeon umfasst ein Gewölbe, das ein wenig wie ein Tempel aussieht. Er soll schon mit Level 5-10 bestreitbar sein. Auch die Entwickler spielen ihn mit Level-10-Charakteren.

Ein Ingame-Screenshot vom ersten Dungeon mit seinen Gewölben.

Mit einem gepflegten Sprung wird die Ebene gewechselt. Unter dem Gewölbe erwartet die Spieler eine Mine, ein Schacht mit Holzbalken. Um wieder hoch zu kommen, muss man diese erklimmen.

Als Gegner erwarten den Abenteurer mehrere Trash-Gruppen mit humanoiden Gegnern.

Das ist der zweite Dungeon: Der zweite Dungeon hat ein komplett anderes Setting. Die Spieler befinden sich in einer Art Dschungel mit Ruinen. Auch hier wird die Ebene durch einen Sprung gewechselt, diesmal in ein Loch mit Lichtkegel.

Ein Ingame-Screenshot vom zweiten Dungeon mit dem Loch, in das die Spieler springen müssen.

Als Gegner erwarten euch hier Trolle und Echsen. Beim Trash wird es verschieden schwere Gruppen geben. So wird der Run weniger eintönig.

Das wird noch gezeigt: Außerdem werden währenddessen einige Fragen zum Gameplay beantwortet:

Gruppen werden aus maximal 8 Spielern bestehen. Dabei ist eine gute Mischung der Klassen von Vorteil.

Das Maximallevel wird 50 sein.

Das Leveln wird eher Richtung hardcore gehen. Zwar nicht so schlimm wie bei einem Grinding-Game, jedoch wird nach Aussage der Entwickler das Maximallevel nicht in wenigen Tagen erreichbar sein.

Einige Informationen, wie das Aufspüren von Gegnern auf der Minimap, werden von Klassen-Skills abhängig sein.

Euer Mana müsst ihr gut managen. Es wird jedoch nicht nötig sein, sich zwischen Kämpfen hinzusetzen.

Am beeindruckendsten sind aber wohl die Effekte. Gerade die Attacken der Spieler sehen klasse aus. Einige Flächen treffen dabei auf Portale und Elemententladungen.

Ein Feuerwerk aus Effekten erwartet die Spieler.

Design, Design, Design

Das zeigte der Stream noch: Neben dem Footage zu den Dungeons wurde noch mehr Design gezeigt. Dabei gaben die Entwickler Einblick in:

Die verschiedenen Rassen

Pflanzen und Tiere im Spiel

Die spielbare Umgebung

Gebäude und Karavanen

Die Werkzeuge wie Angeln

Design von Charakteren

Diese Ausschnitte zeigten viel Liebe zum Detail. Besonders das Spielgefühl wird in Ashes of Creation priorisiert und das sieht man auch. Nun bleibt abzuwarten, wie sich das Spiel in der Alpha schlägt und was noch für Neuigkeiten kommen werden.