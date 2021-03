Schon länger warten Spieler auf die Alpha des MMORPG Ashes of Creation. Nun werden sie sich noch etwas länger gedulden müssen: Die offen einsehbare Alpha wird erneut verschoben.

Wann kommt die offene Alpha?

Ursprünglich war die Alpha-Phase – ebenso wie der Release – von Ashes of Creation mal für 2019 vorgesehen, doch es kam zu Verzögerungen.

Dann sollte die Alpha ohne NDA im Herbst 2020 starten. Das ging aber auch nicht auf und die Phase wurde in den April 2021 verschoben.

Ohne NDA wird die Alpha dann erstmals in der Woche zwischen dem 14. und 21. Mai zugänglich sein.

Danach wird nochmal geschlossen – Bevor die „Alpha One“ dann endgültig am 1. Juni freigeschaltet wird.

Die Verschiebung des Termins gab Creative Director Steven Sharif nun bekannt (via Ashes of Creation). Es läuft zwar eine Testphase, und es wird auch eine sogenannte Alpha-One-Preview-Phase für Tests zwischen dem 19. März und dem 1. Juni geben – doch die stehen weiterhin unter NDA und dürfen nicht geteilt werden.

NDA ist kurz für „Non Disclosure Agreement“ und wird mit „Geheimhaltungsvertrag“ übersetzt. Solange also auf der Alpha von Ashes of Creation noch ein NDA liegt, darf weder über das Spiel gesprochen noch etwas daraus gezeigt werden.

So sieht der aktualisierte Alpha-Plan aus

„Benötigt noch Feinschliff“

Das ist der Grund: Wie Sharif erklärt, kam es bei Tests im Februar zu nicht näher benannten Herausforderungen, deren Bewältigung das Team in den vergangenen Wochen beschäftigt hätten. Dabei bemerkte man offenbar weitere Baustellen.

Während wir diese Herausforderungen angegangen sind, hat mein Team festgestellt, dass zusätzlicher Feinschliff notwendig ist, um eine reibungslosere Alpha One-Testphase zu gewährleisten, und gestern habe ich diese NDA-Erweiterung genehmigt. Ich weiß, dass das nicht das ist, was ihr hören wollt, aber mein Team und ich haben uns der Perfektion von Ashes of Creation verschrieben. Und ehrlich gesagt, ist das der Zweck dieser Alphas und Betas – Probleme zu entdecken und sie so früh wie möglich zu beheben. Sharif über die Verschiebung

Das Team halte diese Schritte für notwendig, damit jeder die Funktionen vollumfänglich testen könne, die während „Alpha One“ geplant sind.

Bis dahin werden weitere Stichprobentests mit bisherigen Alpha-Testern durchgeführt, für die man viel Geld bezahlen musste. Zugang zu dieser Alpha bekam man nur mit dem Erwerb eines Packs in der akuten Kickstarter-Phase. Das reguläre Founder-Pack musste mit bereits 500 Dollar erworben werden.

Erste Einblicke soll es trotzdem schon im März und April geben – da will das Team Bilder der Tests in Live-Streams zeigen.

Was ist Ashes of Creation? Bei Ashes of Creation handelt es sich um ein Fantasy-MMORPG, das eine lebendige Welt erschaffen will. Es wurden bereits zahlreiche Inhalte gezeigt:

Ein spannender Punkt ist das “Node-System”, durch das Spieler die Umgebung beeinflussen können. Dort, wo sich viele Spieler versammeln und beispielsweise fischen, jagen und sonstige Aktivitäten durchführen, können sich Dörfer zu Städten entwickeln – was aber wiederum Feinde anlocken könnte.

Allerdings kam es seit 2019 immer wieder zu Stolperern in der Entwicklung, weswegen das Spiel immer noch nicht für alle verfügbar ist. Dennoch gehört es nach aktuellem Stand zu den aussichtsreichsten MMORPGS 2021.