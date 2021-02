Das MMORPG Ashes of Creation befindet sich derzeit in der Entwicklung und plant erste öffentliche Alpha-Tests für 2021. In einem neuen Video haben sie nun die zweite Klasse intensiver vorgestellt: den Tank.

Was ist das für eine Klasse? Der Tank ist eine der 8 Klassen von Ashes of Creation. Allerdings nutzt das MMORPG ein interessantes System, bei dem immer zwei Klassen kombiniert werden können. So entstehen insgesamt 64 Klassen.

Der Tank zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er viel einstecken und Feinde an sich binden kann. Deshalb hat er Fähigkeiten, die Aggro erzeugen und ihn selbst stärken können.

Welche Fähigkeiten wurden vorgestellt? In dem offiziellen Video gibt es direkt 9 Fähigkeiten zu sehen, die ihr euch bis Level 10 erspielen könnt:

Weapon Toss – Wirf die Waffe auf einen Feind, verursacht Schaden und Aggro

Bulwark – Schlägt das Ziel und erhöht die Blockchance. Erzeugt Aggro

Ultimate Defense – Erhöht die Schadenreduktion basierend auf fehlendem Leben bis hin zur Unverwundbarkeit. Reduziert die Bewegungsgeschwindigkeit, während die Fähigkeit aktiv ist

Javelin – Zieht das Ziel an euch heran. Erzeugt Aggro

Lacerate – Schlagt das Ziel, verursacht direkten Schaden und Blutung über Zeit. Erzeugt Aggro

Myrmidon – Attackiert das Ziel und erhöht eure Schadensreduktion. Erzeugt Aggro

Onslaught – Springt zum Ziel. Erzeugt einen kleinen Schild und Aggro

Shockwave – Stampft auf dem Boden. Werft Ziele vor euch zu Boden und verursacht Schaden. Erzeugt Aggro

Resounding Smash – Zerschmettert den Boden vor euch und verursacht AoE-Schaden. Erzeugt Aggro

Kleriker und Magier vorgestellt

Was können die anderen Klassen? Vor dem Tank wurden bereits zwei weitere Klassen vorgestellt. Die erste Klasse war der Magier. Sein Fokus liegt auf dem Austeilen von Schaden. Die 9 Fähigkeiten des Magiers könnt ihr euch in diesem Artikel anschauen.

Der Kleriker war die zweite Grundklasse, die eine Preview bekam. Hier dreht es sich um eine Mischung aus klerikalem Schaden und Heilung für Verbündete.

Wie geht es mit Ashes weiter? Derzeit werden jeden Monat neue Features und Inhalte von Ashes of Creation in Livestreams vorgestellt. Denn noch befindet sich das MMORPG in der Entwicklung und nur ausgewählte Tester durften bisher unter NDA das Spiel ausprobieren.

Im März soll jedoch der erste Alpha-Test ohne Verschwiegenheit stattfinden. Dann dürft ihr euch auf mehr Infos und Einschätzungen von Spielern freuen: MMORPG Ashes of Creation verschiebt Alpha auf Frühjahr 2021 – Daran liegt es.