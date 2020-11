Das MMORPG Ashes of Creation hat in einem Blogpost den Kleriker intensiver vorgestellt. Dabei wurden die Idee der Klasse und erste Fertigkeiten präsentiert. Weitere Klassen sollen in den kommenden Wochen folgen.

Was mach den Kleriker aus? Der Kleriker ist eine der 8 Grund-Klassen, die Ashes of Creation bietet. Durch ein Zweitklassen-System sind jedoch bis zu 64 Klassen-Kombinationen möglich.

Der Kleriker kann Verbündete auf verschiedenste Weisen schützen, verstärken und heilen. Gleichzeitig hat er einige Fertigkeiten, mit denen er Heiligenschaden bei Gegnern verursachen und diese schwächen kann, indem er beispielsweise den ausgehenden Schaden des Feindes reduziert.

Welche Rolle nimmt der Kleriker ein? Die erste vorgestellte Klasse wird in Ashes of Creation die wichtige Rolle als Heiler übernehmen. Immerhin fokussiert sich das MMORPG auf Gruppeninhalte wie Massenschlachten im PvP oder Kämpfe gegen riesige Bosse oder in Dungeons.

Dabei werden wohl besonders die Kombinationen Kleriker + Kleriker (High Priest) und Kleriker + Barde (Scryer) zum Einsatz kommen. Der Barde ist die zweite Klasse, die in Richtung Support und Heilung geht.

Heilung und viel heiliger Schaden

Was kann der Kleriker? Im Blogpost wurden die ersten 9 Fertigkeiten der Heiler-Klasse vorgestellt. Dabei handelt es sich um alle Fertigkeiten, die mit Level 1 bis 10 freigeschaltet und in der kommenden Alpha genutzt werden können:

Castigation – Feinde werden mit heiliger Energie ausgepeitscht und erleiden Schaden. Ihr selbst und Verbündete in der Umgebung erhalten Gesundheit und Mana.

Judgment – Schwingt einen göttlichen Hammer auf das Ziel, verursacht Schaden und verringert ihre Schadensbegrenzung.

Hallowed Ground – Ein AoE-Effekt mit heiliger Energie, der Feinden Schaden zufügt und Verbündete heilt.

Exorcism – Kanalisiert Schaden über Zeit. Am Ende der Kanalisierung gibt es einen Energiestoß, der Feinden im Umkreis Schaden zufügt.

Damnation – Verflucht das Ziel. Verursacht Schaden über Zeit und verringert den verursachten Schaden des Feindes. Erhöht sich die Kraft der Fertigkeit, wird das Ziel immobilisiert und der Effekt dehnt sich auf Feinde in der Umgebung aus.

Devotion – Heilt Verbündete, heilt sie weiter über Zeit und erschafft ein Feld um sie herum, das auch Verbündete heilt.

Divine Censure – Erschafft einen heiligen Speer, der euren Feind durchbohrt. Wann immer jemand diesen Feind attackiert, hat er eine Chance geheilt zu werden.

Benediction – Kreiert eine Kette von Heilungen zwischen Verbündeten.

Resurrection – Bringt einen toten Verbündeten zurück ins Leben.

Die verschiedenen Fertigkeiten könnt ihr bereits in einem kurzen Video in Aktion erleben:

Eines der aussichtsreichsten MMORPGs in Entwicklung

Was macht Ashes of Creation so interessant? Das neue MMORPG von Intrepid Studios stellt soziale Interaktionen und das Gruppenspiel in den Vordergrund. Das zeigt sich auch beim Highlight des Spiels: dem Node-System.

Die offene Welt ist dabei in verschiedene Zonen unterteilt. Diese Zonen können erobert und dann gelevelt werden. Eine Zone beginnt als kleine Zeltstadt und kann sich zu einer riesigen Metropole entwickeln. Dabei levelt auch die Umgebung mit. Wo Anfangs nur eine kleine Höhle war, kann mit der Zeit ein riesiges Dungeon entstehen. Generell spielt das PvE beim Leveln der Nodes eine wichtige Rolle.

Die Städte wiederum wählen einen Bürgermeister, errichten verschiedene Gebäude, nehmen Steuern und bieten Housing. Auch das soll die Interaktion zwischen den Spielern fördern.

Allerdings können die Städte auch attackiert und zerstört werden. Dafür sind riesige Belagerungen geplant.

Von einem kleinen Zeltlager bis zu einer riesigen Metropole gibt es insgesamt 6 Stufen bei den Nodes.

Das aussichtsreichste westliche MMORPG? Derzeit sind einige aussichtsreiche MMORPGs in Entwicklung, doch die meisten davon kommen aus Korea. Ashes of Creation ist eines der wenigen westlichen MMORPGs, auf die die Spieler sehnsüchtig warten.

Allzu lange muss zumindest auf Gameplay in Livestreams nicht verzichtet werden. Im Frühjahr 2021 startet die Alpha 1. Mit dieser Alpha fällt die NDA für Tester und Spieler können ihre Fortschritte der gesamten Welt präsentieren.