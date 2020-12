Das Indie-MMORPG Ashes of Creation hat neues Material aus der „Alpha One Preview“ hochgeladen: In einem 30-minütigen Bosskampf verprügeln der Chef des Studios, Steven Sharif, und 5 seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen Boss. Die Fans zeigen sich begeistert: Sie sehen in Ashes of Creation die neue und einzige MMORPG-Hoffnung für 2021 und darüber hinaus.

Wo kommt der Kampf her? Vom 18. bis 21. Dezember 2020 lief die „Alpha 1 – Preview Pre-Test 1“ bei Ashes of Creation.

Der Alpha-Test stand unter NDA, so wie die nächsten beiden Tests im Februar und März 2021 auch noch unter NDA stehen werden. Erst im April 2021, wenn die Alpha-1 startet, soll die „Ihr dürft nichts sagen oder zeigen“-Vereinbarung dann aufgehoben werden und es werden wahrscheinlich mehr Videos zu Ashes of Creation erscheinen.

Im Moment kennen wir nur die offiziellen Videos des Teams.

Im Video zeigt eine Gruppe von 6 Entwicklern den Kampf gegen „Epische Bosse“ in einer der neuen Zone.

„Alles noch in Arbeit“

Das sagen die Entwickler: Angeführt wird die 6er-Gruppe der Kämpfer von Steven Sharif, dem streitbaren Chef des Teams. Er sagt: Man hatte wahnsinnig viel Spaß in der Alpha One mit „tausenden von Testern“, die alle möglichen Dinge kaputtmachen.

Man zeigt jetzt den Bosskampf, sagt aber: Das sei alles noch „in Arbeit“.

Das hier sei immer noch „Early Footage“, im März 2021 wolle man noch das überarbeitete Kampfsystem zeigen. Aber man ist jetzt schon extrem stolz darauf, was man geschafft hat und möchte das zeigen.

Das sieht man im Video: Es gibt einen langen Bosskampf zu sehen: Offenbar ist die Gruppe von Bossen eigentlich für einen größeren Raid gedacht – die GMs spielen aber nur mit 6 Leuten. Da ist wohl auch was am Balancing gedreht, weil die Spieler viel auszuhalten scheinen.

Ein besonderes Highlight im Bosskampf ist es, dass Spieler quer über die Map geschleudert werden. Das Gelächter ist groß, als Steven Sharif einige Bildschirme weggeworfen wird und sogar im Wasser landet.

Fans loben tolle Entwicklung des MMORPGs 2020

So kommt das Video an: Die Stimmung in den Kommentaren unter dem Video ist prächtig. Es kommentieren vor allem Fans, welche die Entwicklung des MMORPG Ashes of Creation schon lange verfolgen. Es heißt:

Das Kampf-System sehe besser aus, das hätte jetzt mehr Gewicht

Einer sagt: Das sei das einzige Spiel, auf das er sich freue

Ein anderer lobt den Gesamt-Fortschritt, den Ashes of Creation 2020 gemacht hat

insgesamt werden vor allem die Grafik und Effekte gelobt. Es wird auch gesagt: Die Entwickler sollten sich ruhig Zeit lassen und nicht wie Cyberpunk 2077 zu früh releasen

Ashes of Creation scheint sich mit solchen Gameplay-Videos aus der Alpha des MMORPGs von dem Dämpfer zu erholen, den das missglückte Experiment um die Battle-Royale-Auskopplung „Ashes of Creation: Apocalypse“ angerichtet hatte.

Die Stimmung Ende 2020 scheint jetzt deutlich besser und hoffnungsvoller zu sein, als noch 2019. Das Team betonte zwar, wie wichtig „Apocalypse“ für die Entwicklung des MMORPGs ist, aber da ging offenbar einiges schief.

Ashes of Creation steht auf dem Wunschzettel vieler MMORPG-Veteranen. Auch unser Autor Andreas Bertits hofft, dass Ashes of Creation ein Hit wird und die hohen Erwartungen erfüllt:

