Das MMORPG Blade & Soul 2 wird riesig, kommt jetzt doch für PC

Eigentlich sollte Blade & Soul 2 als Mobile-MMORPG erscheinen. Doch NCSoft hat sich jetzt doch dazu entschieden, das Online-Rollenspiel für PC zu veröffentlichen.

Was ist Blade & Soul 2? Das MMORPG stellt das Sequel des 2012 (hierzulande 2016) erschienene Martial-Arts-MMORPGs Blade & Soul dar. In der Fortsetzung erkundet ihr eine riesige Welt, die aus zwei Kontinenten besteht. Jeder Kontinent ist in mehrere Zonen eingeteilt.

In diesen erwarten euch viele Quests und Herausforderungen sowie Geheimnisse. Löst ihr diese Mysterien, dann ergibt sich nach und nach ein Gesamtbild der Zone, die euch die Geschichte dieser näherbringt. Alleine das Erkunden der Spielwelt soll ein Abenteuer darstellen.

Kämpfe stehen im Mittelpunkt der Spielerfahrung. Es gibt keine Klassen. Eure Waffen bestimmen euren Spielstil. Martial Arts steht dabei wieder im Fokus. Ihr werdet sehr hoch springen und sogar fliegen können, was in die Kämpfe eingebunden wird. Das heißt, ihr könnt euch im Flug bekämpfen.

Es ist sogar wichtig, während der Kämpfe den Stil, also die Waffe, zu wechseln, um auf sich verändernde Situationen zu reagieren. Ihr müsst also in mehr als nur einer Waffenkategorie zum Meister aufsteigen.

Im Trailer seht ihr, wie gut Blade & Soul aussieht:

Was ist das Besondere am Spiel? PvP spielt eine wichtige Rolle. Ihr fordert Mitspieler zu Duellen heraus oder nehmt an Teamkämpfen teil. NCSoft plant sogar schon große E-Sport-Turniere für Blade & Soul 2.

Bosskämpfe in Dungeons benötigen dagegen kooperativ agierende Gruppen, welche gemeinsam Taktiken entwickeln müssen, um diese Bosse zu besiegen. Diese Bosskämpfe sind Teil von internationalen, sozialen Herausforderungen. Dabei geht es beispielsweise um den World-First-Kill oder darum, dass eine Gruppe als erste einen Raid schafft.

Blade & Soul 2 soll aufgrund dieser Herausforderungen und des PvP international sehr groß aufgezogen werden.

Wann erscheint das MMORPG? Blade & Soul 2 sollte in Südkorea eigentlich im Mai exklusiv für mobile Geräte erscheinen. Allerdings hat sich NCSoft jetzt dazu entschieden, das MMORPG auch für PC zu veröffentlichen. Das passiert über eine spezielle Purple genannte Plattform. Der koreanische Release ist aber weiter für Mai geplant. Die internationale Veröffentlichung ist für später in diesem Jahr geplant.

Zudem ist ein Release für Konsolen geplant, wobei noch nicht bekannt gegeben wurde, für welche Konsolen genau Blade & Soul 2 kommen soll und für wann diese Veröffentlichung geplant ist. Crossplay zwischen den Plattformen soll ebenfalls möglich sein.

Freut ihr euch schon auf Blade & Soul 2? Werdet ihr es auf dem PC spielen?

