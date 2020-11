NCSoft kündigt 3 neue MMORPGs für 2021 an: Aion 2, Blade & Soul 2 und Project TL

Für wen ist das Spiel geeignet? Blade & Soul 2 knüpft an den Vorgänger an und richtet sich an alle, die in einem MMORPG actionreiche, spektakuläre Gefechte erleben wollen. Auch bei diesem Spiel ist es notwendig, gerne auf einem mobilen Gerät zu spielen, da momentan keine PC-Umsetzung geplant ist. Ihr könnt von Blade & Soul 2 im Grunde eine bessere Version des Vorgängers erwarten.

Was erwartet euch für ein Spiel? Der Release des MMORPGs soll zu einem noch nicht genannten Termin im kommenden Jahr stattfinden. Es handelt sich um ein Mobile-Game, das aber als „Meilenstein“ bezeichnet wird. Das heißt, es soll grafisch so gut aussehen, dass es auch ein PC-MMORPG sein könnte.

Das MMORPG spielt im Universum der beiden MMORPGs Lineage und Lineage 2 und sieht in ersten Videos beeindruckend aus. Über das Gameplay ist allerdings noch kaum etwas bekannt. Es soll aber für PC erscheinen. Die Entwickler prüfen derzeit anhand von ersten Tests für Project TL , ob es wettbewerbsfähig ist, was aber nicht näher erklärt wurde.

Was erwartete euch für ein Spiel? Project TL ist für 2021 geplant, einen genauen Termin gibt es noch nicht. Das Spiel, das ehemals unter dem Titel Lineage Eternal bekannt war, möchte eine Mischung aus Hack ’n Slay und MMORPG werden – ähnlich, wie das bei Lost Ark der Fall ist. Ihr spielt also aus einer Ansicht von schräg oben, dennoch erwarten euch nicht nur Kämpfe, sondern viele Quests, NPCs, Interaktion mit anderen Mitspielern und mehr.

