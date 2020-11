NCSoft hat seinen Bericht für das 3. Quartal 2020 veröffentlicht. Darin finden sich die Umsatzzahlen der verschiedenen Spiele. Neben starken Mobile-Titeln fällt auf, dass vor allem Guild Wars 2 zugelegt hat. Für die anderen MMORPGs im Westen sieht es jedoch weniger gut aus.

Was sagen die Zahlen? Die koreanische Firma hat die Umsatzzahlen für die Monate Juli, August und September veröffentlicht. Generell lief es für die Firma gut. Es gibt einen leichten Aufwärtstrend im Vergleich zum vorherigen Quartal, der vor allem durch Lineage Mobile und Lineage 2M entstand.

Doch überraschenderweise hat auch das westliche MMORPG Guild Wars 2 gut zugelegt. Dabei war das dritte Quartal eher ein schwaches. Mit dem neuen Fraktal Sunqua-Gipfel gab es nur ein größeres Update.

Insgesamt steht das 3. Quartal 2020 deutlich besser dar, als das gleiche Quartal im Vorjahr.

Die einzelnen Spiele von NCSoft im dritten Quartal.

Guild Wars 2 legt zu, Blade and Soul schwächelt immer mehr

Wie steht es um die verschiedenen MMORPGs im Westen?

Guild Wars 2 konnte ordentlich zulegen. Der Umsatz stieg von 15,64 Mrd. Won (11,93 Millionen Euro) auf 18,818 Mrd. Won (14,36 Millionen Euro). Damit geht es dem MMORPG so gut, wie zuletzt Mitte 2018. Erklären lässt sich dies wohl vor allem mit einigen 50 % Sales des MMORPGs, einem großen Geburtstags-Sale im Ingame-Shop im August und der Ankündigung zur 3. Erweiterung „End of Dragons“.

Blade & Soul hingegen hat im Vergleich zum vorherigen Quartal deutlich verloren. Zwar erschien bei uns eine neue Klasse, doch insgesamt tut sich zu wenig. Das merkt man auch daran, dass sich das Engine-Update noch immer nicht da ist.

AION konnte sich etwas stabilisieren, hatte im 2. Quartal aber auch das schwächste seit Release. In Korea werden derzeit Classic-Server ins Leben gerufen. Bei uns im Westen hingegen gab es Diskussionen um ein Auto-Play-Feature.

Wovon profitiert NCSoft am meisten? Aus den Zahlen und Statistiken geht hervor, dass gerade die Mobile Games Lineage M und Lineage 2M den Löwenanteil des Umsatzes ausmachen. Fast 300 Millionen der 446 Millionen Euro stammen von den Handyspielen.

Allerdings konnten auch die alten Titel Lineage 1 und Lineage 2 leicht zulegen.

Project TL soll definitiv 2021 erscheinen.

Wie sieht die Zukunft aus? Für 2021 hat NCSoft bereits 3 neue MMORPGs angekündigt. Unter diesen befindet sich auch das heiß erwartete Spiel Project TL, das nach den bisherigen Beschreibungen vom Gameplay an Lost Ark oder ein Diablo-MMORPG erinnern soll.

Für Guild Wars 2 gibt es neben der Erweiterung auch einige Pläne. So wurde eine Roadmap mit 4 großen Updates für die kommenden 7 Monate veröffentlicht. Der ursprünglich im November geplante Steam-Release wurde jedoch vorerst verschoben.

Der hätte womöglich die Zahlen noch weiter nach oben treiben können, so wie es bei Star Wars: The Old Republic in diesem Jahr der Fall. Das MMORPG profitierte zumindest in den Spielerzahlen spürbar von dem Release auf Steam:

