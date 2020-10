NCSoft zeigt 3 neue MMORPGs für 2021: Project TL, AION 2, Blade and Soul 2

Die koreanische Firma NCSoft, die für Spiele wie Lineage, Blade and Soul und Guild Wars 2 bekannt ist, hat ihre Release-Pläne für das Jahr 2021 veröffentlicht. Geplant sind einige neue Spiele, darunter 3 MMORPGs. Doch nur eins davon wird für den PC erscheinen.

Was hat NCSoft angekündigt? Im Zuge der NCruiting Days hat die Firma für neue Mitarbeiter geworben, um das bisher 4.000 Personen starke Team zu erweitern. Dabei wurde auch über die Pläne in der Zukunft gesprochen und eine Grafik gezeigt, die uns einen Ausblick auf kommende Spiele gibt.

Geplant sind die Veröffentlichungen von:

Fuser – Ein Rhythmik-Spiel für PC, PS4, Xbox One und Switch

Project TL – Das einzige MMORPG der Liste, das für PC und Konsolen erscheint

AION 2 – Ein neues Mobile-MMORPG

Blade and Soul 2 – Ebenfalls ein Mobile-MMORPG

Blade and Soul S – Ein Sammelspiel zu Blade & Soul

Außer Fuser, das noch 2020 erscheinen soll, sind die restlichen Spiele für 2021 geplant. Doch was genau steckt hinter den Titeln? Und für wen sind sie interessant?

Dieses Bild zeigt den bisherigen Entwicklungsverlauf von NCSoft und die Pläne für 2021.

Project TL als Nachfolger für Lineage

Was ist Project TL? Ursprünglich wurde Project TL als Lineage Eternal entwickelt und sollte der Nachfolger für die erfolgreiche Reihe werden. 2016 war es schon bereit für erste Tests. Doch das Feedback fiel negativ aus und so wurde eine große Überarbeitung angekündigt, darunter der Wechsel in die Unreal Engine 4.

Seitdem gab es abseits von der Umbenennung in Project TL nur wenig neue Infos zum Spiel, das ursprünglich „definitiv 2019“ erscheinen sollte und später eine Beta für Ende 2019 versprach. Ein kleines Highlight dieses Jahr waren lediglich 10 neue Bilder, die Anfang 2020 veröffentlicht wurden.

Inzwischen wurde das Spiel jedoch internen Tests unterzogen und soll „bald“ in einer Beta starten. Wann genau ist jedoch nicht bekannt.

Für wen ist das Spiel interessant? Project TL wird ein MMORPG mit ISO-Perspektive, ähnlich wie Lost Ark. Wer ein Diablo 4 als richtiges MMO erleben möchte, sollte ein Auge auf das Spiel haben.

Es gehört zu den aussichtsreichsten MMORPGs in der Entwicklung. Gerade die Marke Lineage hat NCSoft stark aufgebaut, mit mehreren PC- und Mobile-Titeln. Sie haben also Interesse daran, dass auch der Nachfolger stark läuft.

Project TL soll global und damit definitiv bei uns erscheinen.

Blade and Soul 2 und Aion 2

Was steckt hinter den Titeln? Blade and Soul 2 und Aion 2 sollen beide Mobile-MMORPGs werden und wurden bereits im Rahmen der G-Star 2018 das erste Mal erwähnt.

Blade and Soul 2 spielt in der Zukunft des jetzigen MMORPGs. Beim Kampfsystem sollen die Kombos weiterhin eine wichtige Rolle spielen und zudem sind klügere NPCs geplant.

Die Story von AION 2 wiederum soll 900 Jahre vor der eigentlichen Geschichte spielen. Im Fokus stehen das Gleiten durch die Luft und das Kampfsystem, das sich stark vom ursprünglichen MMORPG unterscheiden soll. Außerdem sind PvP-Schlachten zwischen Servern geplant.

Erste Trailer zu beiden Spielen gibt es bereits auf YouTube. Blade and Soul 2 beginnt bei Minute 2:50, AION 2 ab Minute 9:00:

Für wen eignen sich die Spiele? Die beiden MMORPGs eignen sich für Spieler, die bereits Erfahrungen mit Blade and Soul oder Aion gemacht haben, sowie für Fans von Mobile-MMORPGs.

NCSoft hat mit Lineage 2M bereits gezeigt, dass sie gute Mobile-Games machen können, die zudem mit NC Purple direkt einen Emulator für den PC haben. Eine Integration beider Spiele in den Launcher ist wahrscheinlich. Allerdings steht der Launcher offiziell noch nicht in englischer oder deutscher Sprache zur Verfügung.

Das steckt hinter Blade and Soul S

Das letzte neue Spiel hat zwar ebenfalls Blade and Soul im Namen, wird sich aber etwas von den beiden MMORPGs unterscheiden. Das Spiel soll 3 Jahre vor dem PC-Titel spielen und dreht sich darum, dass ihr verschiedene Helden aus dem Universum sammelt.

Zwar gibt es dabei eine offene Welt, aber diese bereist ihr eben nicht mit eurem Charakter, sondern mit einem von vielen Helden. Die sind zudem stark auf „Niedlichkeit“ getrimmt.

Für wen ist das Spiel interessant? Wer bereits gerne Blade and Soul spielt und Lust darauf hat, ein lustiges Helden-Sammelspiel am Smartphone zu erleben, für den könnte Blade and Soul S ein interessantes Spiel sein.

Allerdings ist bisher nicht bekannt, ob das Spiel überhaupt in den Westen kommen wird.

Fokus auf Mobile wenig überraschend

Die starke Fokussierung auf Mobile dürfte bei NCSoft wenig überraschen. Die Firma hat mit diesem Zweig viel Erfolg gehabt und investiert nun viel Geld in die Zukunft. Anders als bei MMO-Firmen im Westen, scheint es gerade in Korea gut zu laufen. Sie konnten es sich sogar leisten, Spiele wie Project TL länger zu verschieben.

Zudem arbeitet NCSoft an einem weiteren MMORPG mit dem Namen Project LW. Auch hier soll die Lineage-Lizenz zum Einsatz kommen. Der Release soll „global“ und „auf mehreren Plattformen“ stattfinden. Der Titel scheint jedoch von der Veröffentlichung noch einige Jahre entfernt zu sein.