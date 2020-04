In Südkorea sucht man Mitarbeiter für ein neues MMORPG. Das Spiel kommt von NCSoft, einer der größten MMORPG-Firmen der Welt. Es soll ein neues Spiel der Lineage-Reihe werden. Das MMORPG ist noch früh in der Entwicklung; das Ziel scheint aber schon klar: ein Release im Westen, also in Europa und Nordamerika.

Das hat NCSoft getan: Wie koreanische Medien berichten, hat NCSoft am 14. April 72 neue Stellen ausgeschrieben. Die koreanische Seite biz.chosun glaubt, diese Rekrutierungs-Welle startet jetzt im Anschluss an die Corona-Krise.

Interessant sind vor allem die Ausschreibungen für „Project LW“. Denn diesen Arbeitstitel für ein neues Spiel hat man vorher noch nicht gehört.

NCSoft sucht Mitarbeiter für Project LW, ein neues 3D-MMORPG

Was ist Project LW? Laut den Beschreibungen der Jobs kennt man einige Eckdaten zu Project LW:

es soll ein weltweites Projekt werden, wenn „global“ in Korea erwähnt wird, heißt das normalerweise: Das Spiel soll nach Europa und Nordamerika kommen

es ist ein 3D-MMORPG

es soll für „mehrere Plattformen“ erscheinen – das könnte heißen, es sind PC, PS5 und Xbox Series X gemeint

es soll die „Unreal Engine“ nutzen

es soll zur Spiele-Marke Lineage gehören, das ist in Korea „DIE“ MMORPG-Marke überhaupt

Es heißt ferner: Project LW sei der Name eines internen Spiels bei NCSoft. Der Name stehe für „Lineage Worldwide“.

Koreanische Medien folgern: Das neue Spiel sei der Versuch von NCSoft die Marke „Lineage“ weltweit zu etablieren. Denn auch wenn Lineage in Korea riesig ist, im Westen hat die Marke nicht diese Bedeutung.

Die Job-Anzeigen richten sich an Leute, die man für die Grundlage eines MMORPGs braucht. Quelle: mmorpg.org.pl

Im Moment rekrutiert NCSoft die Leute, die man braucht, um die Entwicklung eines solchen Projekts zu starten. NCSoft sucht Techniker, Engine- und Client-Programmier und Grafiker. Die koreanische Seite biz.chosun glaubt, das könnte bedeuten, die Entwicklung stecke noch in den Kinderschuhen.

Es könnte daher noch einige Jahre dauern, bis wir mehr über „Project LW“ erfahren.

Project TL ist eine der großen Hoffnungen von NCSoft. Von dem neuen „Project LW“ gibt es keine Bilder.

NCSoft will nach PC und Mobile, nun auf die Konsolen mit neuem Spiel

Das ist das 2. große, neue Projekt von NCSoft: NCSoft rekrutiert zudem für ein Konsolen-Spiel, das offenbar für PS5 und XBox Series X erscheinen soll. Das hat noch keinen Namen und ist nur als „Next Generation Console“ bekannt.

Das Spiel klingt aber nicht so, als geht es in Richtung Lineage. Hier sucht NCSoft Leute für ein modernes Setting oder ein Setting, das nah in der Zukunft spielt.

Das ist „Plan 8“, ein neues Spiel von Pearl Abyss. Auch das soll in so einer „nahen Zukunft“ spielen und für die Konsolen erscheinen.

Das ist die Situation von NCSoft: NCSoft ist traditionell eine PC-Firma. Die Südkoreaner haben in den letzten Jahren aber mit Mobile viel Geld verdient, nachdem die „jüngere Firma“ Netmarble drohte, sie hier rechts zu überholen.

Seit einigen Jahren heißt es von NCSoft, dass man künftig auch stärker in Konsolen investieren möchte, denn hier sieht man im Westen großes Potential. So soll eigentlich jedes Spiel, das für den PC kommt, auch für die Konsolen erscheinen.

Diesen Vorsatz gibt’s bislang aber nur auf dem Papier. Es ist noch wenig Konkretes angekündigt.

2 neue MMORPGs sind so erfolgreich, dass sie leider alles ändern

Ist Project LW eins der 4 mysteriösen Spiele für PC und Konsolen?

Das steckt dahinter: In den letzten Jahren war NCSoft erstaunlich schweigsam über ihre Pläne. Es geht bei den vierteljährlichen Financial Calls eigentlich nur noch um die Mobile-Spiele, weil die NCSoft so viel Geld einbringen.

Bei NCSoft redet man fast nur noch über Mobile. Die Umsatzzahlen zeigen, warum das so ist.

Ende 2018 hatte NCSoft angekündigt, aktuell 4 Spiele für PC und Konsolen zu entwickeln: 2 in den USA, 2 im Westen. Welche Spiele das genau sind, weiß man bislang noch nicht, man kennt nur Arbeitstitel und hat was gehört:

nur Project TL war wirklich bekannt – das Action-MMORPG sollte eigentlich schon vor Jahren als „Lineage Eternal“ erscheinen. Da gab es aber ein großes Reboot

es könnte sein, dass ein weiteres Spiel zur MMORPG-Reihe Aion erscheint – Project A2

damals gab es noch das mysteriöse „Project LLL“ – das könnte tatsächlich jetzt Project LW sein

es war noch die Rede von einem „Online-Spiel für Konsolen“, das von NCSoft West entwickelt wird. Das könnte jetzt das Spiel für PS5/Xbox Series X im „modernen Szenario sein“

Während NCSoft in Südkorea schon das nächste MMORPG ankündigt, wartet man immer noch auf konkrete Neuigkeiten zu Project TL, einem Hack’n’Slay-MMORPG, an dem NCSoft schon lange arbeitet und das wir bei MeinMMO zu den aussichtsreichsten MMORPGs in Entwicklung zählen.

Es gibt noch keine Bilder zu den neuen Spielen. Das Titelbild ist aus einem Mobile-Spiel zu Lineage.