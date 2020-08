NCSoft hat die Zahlen für das 2. Geschäftsquartal 2020 bekannt gegeben. Diese zeigen, dass vor allem die Mobile Games maßgeblich verantwortlich für den Umsatz sind. Doch auch für Guild Wars 2 gibt es gute Nachrichten. Wie sieht es bei Aion und Blade & Soul aus?

Woher stammen die Zahlen? Das südkoreanische Studio NCSoft hat die Umsatzzahlen für das 2. Quartal 2020 und damit für die Monate April, Mai und Juni bekannt gegeben.

Generell ist daraus ein Abwärtstrend gegenüber dem 1. Quartal zu beobachten. Es wurde im Q2 ein Umsatz von 454 Millionen US-Dollar erzielt. Das sind rund 26% Prozent weniger als im ersten Quartal.

Dennoch sehen die Zahlen besser aus als vor einem Jahr. Damals lagen die zahlen um 31% niedriger als das jetzt der Fall ist.

Das hat laut dem koreanischen Studio aber einen bestimmten Grund. Denn für die 2. Jahreshälfte stehen große Updates der MMORPGs an. Diese sollen dann groß beworben werden, weswegen die Promo im vergangenen Quartal etwas zurückgefahren wurde.

So sehen die Umsätze von NCSoft aus.

MMORPGs halten sich ganz gut

Wie steht es um die MMORPGs Aion, Blade & Sould und Guild Wars 2? Es gibt einige Fluktuationen bei den Online-Rollenspielen. Sowohl ins Negative als auch ins Positive.

Aion stürzt weiter ab. Die zahlen des MMORPGs sinken im Vergleich zum letzten Quartal, nachdem es in Q1 einen kurzen Anstieg gegeben hatte. Das große Update 7.5 hat nicht für einen Aufschwung gesorgt.

stürzt weiter ab. Die zahlen des MMORPGs sinken im Vergleich zum letzten Quartal, nachdem es in Q1 einen kurzen Anstieg gegeben hatte. Das große Update 7.5 hat nicht für einen Aufschwung gesorgt. Blade & Soul hält sich sehr stabil. Die Zahlen sind im zweiten Quartal fast gleich wie im ersten. Sie sind sogar minimal gestiegen. Durch stetige Updates wie eine neue Klasse werden die Spieler offenbar gut bei der Stange gehalten.

hält sich sehr stabil. Die Zahlen sind im zweiten Quartal fast gleich wie im ersten. Sie sind sogar minimal gestiegen. Durch stetige Updates wie eine neue Klasse werden die Spieler offenbar gut bei der Stange gehalten. Guild Wars 2 wurde im zweiten Quartal zum Gewinner. Die Zahlen sind wieder angestiegen und befinden sich auf dem Niveau vom Vorjahr. Die neue Episode der Lebendigen Geschichte kommt gut an.

Wie sieht es bei den Mobile Games aus? Aus den Zahlen und Statistiken geht hervor, dass gerade die Mobile Games Lineage M und Lineage 2M den Löwenanteil des Umsatzes ausmachen. Über 300 Millionen der 454 Millionen US-Dollar stammen alleine aus den Einnahmen der Handyspiele.

Das zeigt, dass Mobile Games der wichtigste Sektor für NCSoft ist. Gerade Linea 2M kann für einen sehr hohen Umsatz sorgen, stellt das Zugpferd für NCSoft dar.

Project TL ist eine der großen Hoffnungen von NCSoft.

Wie sieht die Zukunft aus? Der Release von Project TL, dem nächsten großen MMORPG, steht an. Wann es aber soweit sein soll, ist noch unklar. Angeblich startet in diesem Jahr noch eine Beta in Südkorea. Ein Release ist nicht vor 2021 geplant.

Darüber hinaus arbeitet NCSoft noch an weiteren Spielen, von denen wir aber noch so gut wie nichts wissen. Projekt A2 könnte Aion 2 werden. Doch worum es sich bei den anderen Titeln handelt, ist völlig unklar.

Ob das MMORPG Guild Wars 2 auch dann noch fesselt, wenn man 7.500 Stunden darin investiert hat, erklärt euch MeinMMO-Autor Alexander Leitsch.