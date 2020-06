Das große Update 7.5 – Spuren des Sturms ist für das MMORPG AION erschienen. Es erwarten euch einige neue Herausforderungen, darunter in einer großen Untergrund-Zone.

Was bringt das neue AION-Update? AION bekommt eine ganze Reihe von neuen Inhalten spendiert. Dazu gehören etwa die Visions-Waffen mit Eigenschaften wie „Lähmung“, „Schweigen“ oder „Göttlichkeit“. Ihr kommt an diese Waffen, indem ihr die Bossgegner in Lakrum und Dumaha besiegt oder Agenten der gegnerischen Fraktion ausschaltet.

Ebenso sind 6 neue legendäre Apostel-Verwandlungen und Verwandlungskollektionen mit dabei:

Ariels Apostel

Azphels Apostel

Yustiels Apostel

Triniels Apostel

Vaizels Apostel

Lumiels Apostel

AION 7.5 ist da und bringt neue Inhalte mit sich.

Was sind die größten Neuerungen des Updates? Die neue Zone Silentera-Schlucht ist eine große Untergrund-Passage, in der ihr euch fordernde Weltenbosse erwarten. Ihr müsst euch hier sehr großen Herausforderungen stellen, um an eine starke Ausrüstung zu kommen.

Darüber hinaus stürzt ihr euch in die Instanz „Ara Infernalia“, in der euer ganzes Können als Daeva gefragt ist.

Zudem erwarten euch in Kubrinerks Monster-Kubus-Labor die Monster-Kubuli. Diese Items helfen euch dabei, Bossgegner zu besiegen.

Es startet außerdem die Dredgion-Invasion, in welcher ihr die Ultimative Ausrüstung bekommen könnt, indem ihr die Weltenbosse besiegt, die in jeder Region auf euch warten.

Was gibt es noch Neues? Zwei Instanzen-Händler versorgen euch mit legendären und ultimativen PvE-Verzauberungssteinen, Kinah sowie ultimativer Ausrüstung.

Ihr könnt jetzt außerdem Items der Stufe 80 bekommen und es gibt einige Anpassungen am Balancing des MMORPGs AION. Auf der offiziellen Website findet ihr die kompletten Patch Notes.

Das MMORPG AION bekommt also trotz seines Alters von 12 Jahren noch immer größere Updates spendiert, die neue Inhalte einführen und das Spiel generell überarbeiten. Kein Wunder, da es Ende 2019 einen Aufschwung erlebte. Und das, obwohl AION 2 bereits angekündigt ist.

AION läuft noch immer gut und bekommt neue Updates.

Wie kommt das neue Update an? Das Update wird im offiziellen Forum heiß diskutiert. Die Änderungen kommen größtenteils gut bei den Fans an. Allerdings haben sich einige Bugs in den Patch geschlichen, weswegen es bei manchen Spielern derzeit noch zu Problemen kommt.

So können in Raids manchen Bossen kein Schaden zugefügt werden, Monster flackern, einige Belohnungen werden nicht gutgeschrieben und NPCs reagieren nicht, wenn man sie anspricht.

Die Entwickler werden diese Bugs aber sicher bald beheben. Die Spieler warten schon darauf, denn die generellen Inhalte stoßen auf Zuspruch.

Was haltet ihr vom neuen Update des MMORPGs AION? Spielt ihr es überhaupt noch?

AION ist nach wie vor beliebt. Erst vor wenigen Monaten wurden sogar neue Server gestartet. Dabei handelt es sich um Early-Access-Server, über welche die Spieler neue Inhalte schneller ausprobieren können. Die Server werden aber nicht abgeschaltet oder zurückgesetzt. Ihr könnt darauf regulär spielen.