Erinnert ihr euch noch an Aion, das MMORPG mit den Flügeln? Neue Classic-Version lässt euch spielen wie vor 14 Jahren

Das MMORPG Aion erscheint in seiner Classic-Version nun auch in Europa. Letztes Jahr erschien der Server in Amerika, was die EU-Fans neidisch stimmte.

Aion ist ein MMORPG vom Entwickler NCSoft, das bereits ein paar Jahre auf dem Buckel hat. 2008 erschienen, 2009 kam es zu uns in den Westen.

Da sich Fans mit der Zeit die alte Version des MMORPGs zurückwünschten, erschien eine Spielversion von Aion, die wieder bei 0 anfing – Ohne die ganzen Updates und Patches, abgesehen von ein paar Ausnahmen bei Bugs und Balance-Updates.

Was ist Aion Classic? Die Classic-Server befinden sich auf dem Stand vom Patch zu Release von Aion. Ihr befindet euch also im Patch 1.0.

Ihr wählt eine der 4 Grundklassen und könnt PvE-Content bis Level 50 spielen, weiter ging es damals noch nicht. Außerdem gibt es Rift und Fortress-Kämpfe im PvP.

Allerdings soll es auch Anpassungen geben. So nutzt der Client die Version 2.7, um einige Annehmlichkeiten und Balance-Anpassungen zu erhalten. Früher benötigte man länger zum Leveln und erhielt weniger Erfahrungspunkte. Das wurde aber erleichtert und bleibt auch in der Classic-Version von Aion erhalten.

Bisher gab es die westliche Version von Aion Classic nur in Amerika. Doch in einem Stream auf Twitch kündigten die Entwickler nun an, dass die Spielversion auch nach Europa kommt.

Einschränkungen beim Free2Play

Die größte Änderung im Vergleich zu den regulären Servern ist die Tatsache, dass ihr ein Abo benötigt, um die beste Ausrüstung und die beste Level-Erfahrung zu haben. Die Free2Play-Version schränkt euch ansonsten stark ein und ist nahezu unspielbar.

NCSoft versprachen, dass sich Shop-Gegenstände ansonsten lediglich auf kosmetische Items beziehen und es kein Pay2Win geben würde. Dafür gerieten sie stark in die Kritik:

Spieler störten sich besonders am Battlepass, den man erwerben kann, um weitere Vorteile zu genießen – Zusätzlich zum Abo. Er nennt sich „Siel’s Aura“ und bringt euch mehr Erfahrungspunkte, zusätzliche Mats sowie die Möglichkeit, mit Spielern direkt zu handeln. 30 Tage Siel’s Aura kosten 15 Dollar, 90 Tage gibt es für 42 Dollar.

Auch das Item „Tiger Candy“ sorgt für Aufregung. Spieler können es im Echtgeld-Shop kaufen und Ingame weiterverkaufen. Es kann bei NPC-Händlern für 100.000 Kinah, die Ingame-Währung von Aion, verkauft werden.

In Europa wird NCSoft nicht selbst zum Publisher von Aion Classic. Die Rolle übernimmt Gameforge. Deshalb gibt es leichte Hoffnungen, dass es auf den EU-Servern ein paar Anpassungen geben könnte, die das Spiel weniger Pay2Win-lastig machen, so wie es ursprünglich versprochen war.

Spieler treten Aion Classic eher spektisch gegenüber

Die amerikanische Version von Aion Classic sei schnell gestorben, weil die Publisher einige Fehler gemacht haben. Unter einem Post auf reddit wird nun diskutiert, ob es auf den EU-Servern besser laufen könnte, oder genauso nach hinten losgeht. Viele Spieler freuen sich aber auch darüber, den alten Content nochmal neu zu erleben und in Nostalgie zu schwelgen.

Das schreiben die Nutzer:

AggravationCode8805: „Wenn Gameforge die gleichen Fehler macht wie NCSoft, werden die Server nach 2 Wochen tot sein.“

Masteroixd: „[Die amerikanische Version] ist nach 2 Monaten gestorben, weil die Updates nicht schnell genug ins Spiel kamen. Für die kurze Zeitspanne hat es aber viel Spaß gemacht.“

arcadeScore: „Der frühe Release von Aion ist der beste Content. Das goldene Zeitalter von Aion. Für alle, die nicht die Chance hatten, das Spiel zu spielen, als es ein Abo brauchte, ist es eine gute Chance, den Nostalgietrip zu genießen.“

Caekie: „Kümmert euch um Botting, was Spieler sogar mit ihren Mains machen und nie bestraft werden. Kümmert euch um die absurde Generation von Kinah von Pay2Win-Candies. Kümmert euch um RMT und den Schwarzmarkt. Dann könntet ihr vielleicht einen guten Release von Aion Classic haben. Ansonsten ist das Spiel verdammt dazu, nochmal zu versagen.“

Wann ist der EU-Release? Die Entwickler kündigten die EU-Version von Aion Classic zwar definitiv an, gaben aber noch kein genaues Datum preis. Wir halten euch über kommende Updates zum Release auf dem Laufenden.

