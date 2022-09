Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

So reagieren die Nutzer in den Kommentaren:

In einem Post auf reddit warnte der User DisperseRS am Nachmittag des 26. Septembers vor dem Einloggen auf den Neuanfangswelten. Er sei von dem Problem betroffen, habe sich direkt im Hauptspiel befunden und somit sein Paket verloren, das er für mehrere Monate gekauft hatte.

Das ist das Problem: Spieler, die sich auf den neuen Servern einloggen, finden sich plötzlich im Hauptspiel wieder. Das Konto mitsamt gekaufter Mitgliedschaft geht in den meisten Fällen verloren, weil der Rücktransfer in die Neuanfangswelt ja nicht möglich ist. Auch bei einem Grafik-Update gab es in RuneScape zunächst Probleme.

Wer auf der Neuanfangswelt spielen will, muss extra dafür ein Konto erstellen und eine Mitgliedschaft erwerben. Der Charakter kann jederzeit samt Fortschritt und Belohnungen ins Hauptspiel übertragen werden. Dann gibt es allerdings kein Zurück mehr in die Neuanfangswelt.

