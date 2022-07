Fan zeigt, wie wunderschön das 21 Jahre alte Kult-MMORPG RuneScape in Unreal Engine 5 aussehen würde

Am 4. Januar 2001 wurde das MMORPG RuneScape veröffentlicht. Mittlerweile hat es einige Grafik-Updates durchgemacht, doch wirkt im Vergleich zu modernen Spielen noch immer total altbacken. Der Künstler Zant hat einen Teil des Spiels in der Unreal Engine 5 nachgebaut und damit viele Fans von RuneScape ins Schwärmen gebracht.

RuneScape gehört zu den absoluten Klassikern bei den MMORPGs. Gerade in den frühen 2000ern war es leicht zugänglich, weil es sogar im Browser spielbar war. Mit seinen vielen Freiheiten und dem Grind hat es sich über die Jahre eine Community aufgebaut, die kaum etwas anderes spielt, als eben RuneScape – auch wenn es zuletzt Kritik an einer Abo-Erhöhung gab.

Was sieht man im Video? Der Künstler Zant hat sich nun das Gebiet „The Legend’s Guild“ vorgenommen und es detailreich in der Unreal Engine 5 nachgebaut.

Er benötigte für dieses Projekt etwa 8 Monate, die er als Hobby neben seinem eigentlichen Job in die Entwicklung steckte.

Er selbst wollte damit seine Freunde aus seiner RuneScape-Community überraschen.

Zant nutzte fertige Assets, die er auf seiner Artstation-Seite angegeben hat.

Als besonders herausfordernd fand er die Umgebung um die Gilde herum, damit eine realistische Welt entsteht, aber gleichzeitig die Identität des Gebiets beibehalten wird.

Das fertige Werk könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

„Ein Unterschied wie Tag und Nacht“

Wie kommt das Video an? In den Kommentaren auf YouTube und im reddit wird das Video sehr positiv gesehen. Viele wünschen sich, dass RuneScape irgendwann auch nur ansatzweise so schön werden könnte, wie in dem Video von Zant:

Blabidy schreibt: „Ich spiele Runescape, seit ich 11 Jahre alt war. Die Schönheit hat so viele Emotionen in mir hervorgerufen. Danke, dass du das gemacht hast.“

PiccoloCapable findet nicht nur die Grafik gelungen: „Wow, alles sieht fantastisch aus, aber verdammt, die Cinematographie ist der wahre Sieger! Das war einfach wunderschön, die vielen Details, sehr gute Arbeit am Modell, an den Oberflächen, der Musik, dem Gefühl und der gesamten Animation.“

Inspector kommt ins Schwärmen: „Stellt euch vor, es gäbe mal ein RuneScape 4 von Jagex, das so aussieht…“

Auch der E-Sport-Journalist Jake Lucky teilte das Video auf seinem Twitter-Account. In einem Bild stellt er das Original und die hübschere Version gegenüber:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Was ist das für ein Ort? Die Legend’s Guild ist die exklusivste Gilde, der ihr in RuneScape beitreten könnt. Ihr müsst eine lange Quest-Reihe erledigen, um ihr Hauptquartier zu besuchen. Zudem war dies die erste Master Quest in RuneScape, also eine Quest, die als eher schwer eingestuft wird.

Selbst außerhalb der Unreal Engine 5 gilt das Gebiet als eines der aufwendigeren und beeindruckenderen im Spiel. Mit dem Video von Zant nimmt es allerdings nochmal ganz andere Züge an.

Was sagt ihr zu dem Video? Würde euch diese Grafik dazu ermutigen, RuneScape mal wieder einen Besuch abzustatten? Oder seid ihr mit der jetzigen Optik von RuneScape zufrieden?

