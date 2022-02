World of Warcraft in hochmoderner Grafik. Für viele ein lang gehegter Traum – dieses Orgrimmar zeigt, wie fantastisch das aussehen könnte.

Auch wenn World of Warcraft mit seinem Comic-Stil eine mehr oder weniger zeitlose Grafik hat, die auch über die Jahre hinweg besser gealtert ist als bei vielen anderen Spielen, gefällt das nicht jedem. Manche Spieler wünschen sich inständig, dass Blizzard irgendwann mal ein „World of Warcraft 2.0“ bringt. Dabei sollte vor allem die Grafik verbessert und auf den neusten Stand der Technik gebracht werden.

Manch ein Fan ist auch schon dabei, so ein Projekt umzusetzen – wie etwa AXCEL, der auf seinem YouTube-Kanal beeindruckende Bilder eines möglichen Orgrimmar zeigt.

Was zeigt das Video? Zu sehen ist die Umsetzung eines Teils von Orgrimmar in der Unreal Engine 5. Die ursprüngliche WoW-Grafik ist im Grunde nicht mehr zu erkennen, denn das Ganze hat nun einen sehr realistischen Grafikstil mit zahlreichen Effekten. Komplexe Schatten, Nebel- und Rauch-Effekte sowie drastisch verbesserte Charakter-Modelle, die eher aus einem Next-Gen-Titel anstatt aus World of Warcraft entspringen.

Beeindruckend ist vor allem, dass AXCEL das Projekt komplett alleine stemmt und das Gezeigte im Alleingang gebaut und umgesetzt hat. So manch einen Spieler lädt alleine das zum Träumen ein, was denn dann mit einem Team von mehreren Dutzend Entwicklern möglich wäre, sollte Blizzard sich jemals dazu entschließen.

Was ist das für ein Ort? Orgrimmar ist die Hauptstadt der Horde und der Orcs in World of Warcraft und liegt in Durotar. Umgeben von massiven Felswänden ist die Stadt auf natürliche Weise geschützt, lediglich drei Tore ermöglichen den Zugang zur Stadt. Das Haupttor, durch das Spieler der Horde beim ersten Mal treten, wenn sie als Orc anfangen, ist in diesem Video zu sehen.

AXCEL ist bei weitem nicht der einzige, der solche Projekte in Angriff nimmt. Immer wieder gibt es Ideen, World of Warcraft etwa in den verschiedenen Unreal Engines umzusetzen und einen modernen Anstrich zu verpassen.

Die Community ist über solche Videos zumeist gespalten. Viele begrüßen die Kreativität und das Szenario des „Was wäre wenn“ bei solchen Fan-Projekten, andere hingegen sind der Ansicht, dass eine so stark veränderte Grafik nicht zu World of Warcraft passen würde, da dort der Charme des Comic-Looks verloren gehen würde.

Was haltet ihr von diesem Video? Beeindruckende Leistung, die sich sehen lassen kann? Oder ist das irgendwas ganz anderes, aber sicher nicht World of Warcraft?