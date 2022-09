MMORPG Black Desert zeigt neuen Kontinent, aber löst mit einem Feature eine Kontroverse aus

Die Entwickler des MMORPGs Black Desert Online kündigen im Trailer einen neuen Kontinent an. Dort könnt ihr euch per Schnellreise fortbewegen. Für viele ein lang ersehntes Feature, doch die Meinungen gehen auseinander.

Im Trailer nehmen wir die Perspektive eines Charakters ein, der gerade erwacht und von einer mysteriösen Roboterstimme empfangen wird – Wuju, der Administrator des Magnus, wie sich kurz darauf herausstellt. Plötzlich ein Teleport. Er steht nun auf einer fliegenden kleinen Insel, die gänzlich aus technischen Elementen zu bestehen scheint.

Wuju steuert das Gebilde über den Kontinent, der wie eine Landschaft aus Sand und Wiesen aussieht. Ein riesiger Boss mit 4 Beinen und Flügeln schreit auf und verursacht eine Druckwelle.

Was ist das für ein Ort? Der Magnus ist ein neuer Kontinent in Black Desert Online, der unabhängig vom Rest der MMORPG-Welt existiert. Zeit und Raum scheinen dort nicht zu existieren, sodass zahlreiche neue Möglichkeiten entstehen.

Wer sich im Magnus befindet, kann per Schnellreise zwischen verschiedenen Orten, Abysses (dt. Abgründe) genannt, hin und her reisen. Dort findet ihr neuen Content wie Quests, die euch durch die Storyline von Magnus führen.

Der Trailer kündigt allerdings nur den ersten Abyss an. Das heißt, es wird in der Zukunft vermutlich noch mehr geben.

Spieler streiten über Schnellreisen

Schnellreisen war in Black Desert Online bisher nicht möglich. Es gibt im Rest des MMORPGs keine Teleporter oder Ähnliches. Spieler müssen selbst an ihr Ziel laufen oder reiten, was häufig ein großer Zeitaufwand ist.

Ein Nutzer auf reddit verteidigt die Entwickler in einem Post. Er hält es nicht für richtig, dass Spieler den Entwicklern nun vorwerfen, sie hätten ein Jahr lang an einem Schnellreisesystem gearbeitet. Das Update sei deutlich mehr als das.

Unter dem Video bei Youtube finden sich zahlreiche Kommentare, in denen die Meinung dazu stark auseinandergehen. Hier eine kleine Übersicht:

Brandon: „Schnellreise! Danke, BDO-Götter!“

Daniel Greco: „Schnellreise nimmt das Leben aus MMORPGs.“

公正 欺瞞: „Entfernt die Schnellreise-Funktion. Wir haben nicht tausende von Stunden gegrindet, um einen Kompass und eine Karte zu bekommen.“

BestroChen: „Ich freue mich sehr darauf!“

Wann erscheint das Update? Abyss One: Magnus kommt mit dem Update am 12. Oktober 2022 ins MMORPG. Wann weitere Abysses hinzugefügt werden, haben die Entwickler noch nicht verraten.

Was sagt ihr zu dem neuen Content in Black Desert Online? Findet ihr das Schnellreise-System sinnvoll, oder wünscht ihr euch, die Entwickler würden sich noch anders entscheiden? Was haltet ihr vom neuen Kontinent? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

