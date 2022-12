MMORPG Black Desert wollte Mobile-Spieler exklusiv beschenken, rudert zurück, bringt 2 neue Klassen für PC

Am Sonntag fand erstmals in Amerika der Calpheon Ball statt. Ein Event, bei dem das MMORPG Black Desert einen Ausblick auf die Zukunft des Spiels gibt. Dabei gab es auch Neuigkeiten zu den Twin-Classes und PC-Spieler dürfen aufatmen.

Was sind die Twin-Classes? Bereits vor einigen Wochen wurden die beiden Twin-Classes für Black Desert angekündigt. Dabei handelt es sich um zwei Schwestern, die über ihre Story verbunden sind, sich jedoch völlig anders spielen.

Dabei führt eine die magische Kraft eines Fuchses in den Kampf, während die andere in einem asiatischen Stil mit einem Fächer bewaffnet ist. Die beiden Klassen sollten nahezu gleichzeitig erscheinen, jedoch nicht auf demselben System, das ärgerte viele Spieler.

Warum war das ärgerlich? Black Desert ist mittlerweile weit verbreitet, nicht nur in globalen Spielversionen, sondern auch in Versionen für verschiedene Systeme. Neben der PC-Version von BDO gibt es auch Versionen für PlayStation und Xbox und seit einiger Zeit auch für iOS und Android.

Diese Versionen laufen unabhängig voneinander und haben Zugriff auf einen anderen Pool an Klassen. Dabei hat die PC-Version in der Regel die meisten Inhalte, dicht gefolgt von den Konsolen und danach die Mobile-Variante.

Dem wollten die Entwickler gegensteuern und kündigten an, die Twin-Classes als Modell für verschiedene Versionen anzubieten. Eine der Klassen sollte nur auf PC und Konsole erscheinen, die anderen lediglich in der Mobile-Version von Black Desert. Das störte viele PC-Fans.

Die letzte neue Klasse in BDO war ein halber Drache:

Entwickler lenkt ein, bringt Mobile-Klasse einen Monat später auf PC

Was wurde jetzt angekündigt? Scheinbar drangen die Stimmen der verärgerten PC-Fans bis zu den Entwicklern durch. Denn am Sonntag wurde auf dem Calpheons Ball verkündet, dass die Mobile-Exklusive-Klasse bereits im Januar auch in die PC-Version kommen soll.

Andersherum klappt das jedoch nicht, die PC-Klasse kommt also vorerst nicht für Black Desert Mobile.

Wenn alles klappt, wie die Entwickler es planen, erscheint die neue Klasse auf dem PC am 14. Dezember und auf Mobile am 13. Dezember. Die Mobile-Klasse kommt dann im Januar 2023 auf den PC. Somit erhalten PC-Spieler von Black Desert dann gleich 2 neue Klassen in 2 Monaten.

Was kommt noch? Die zweite große Neuerung auf dem Calpheons Ball ist das neue Gebiet, das nächstes Jahr Einzug in BDO halten soll. Das „Land of the Morning Light“ ist, passend zu den neuen Klassen, einem sehr asiatischen Stil nachempfunden.

Abseits davon bringt es noch eine Besonderheit mit, es kommt nämlich komplett ohne normale Monster oder Farming-Zonen aus, stattdessen bekommen PvE-Fans anspruchsvolle Bosskämpfe geboten. 8 verschiedene Bosse sollen sich zum Start in dem Gebiet aufhalten.

Die sind dann so konzipiert, dass ihr sie auch alleine bezwingen könnt. Sie alle sollen auch einen Gilden-Modus haben, in dem ihr sie mit mehreren Spielern stellt, dafür sind aber auch die Mechaniken dann schwieriger.

Abseits davon wurden richtig viele Verbesserungen der Lebensqualität, neue Events und eine neue PvP-Arena angekündigt. Eine komplette Mitschrift des Livestreams auf Englisch findet ihr auf blackdesertfoundry.com.

Was haltet ihr davon? Habt ihr Lust auf die Twin-Classes, oder fändet ihr es gut, wenn eine der Klassen tatsächlich auf dem Handy geblieben wäre? Oder spielt ihr aktuell BDO und empfindet eine andere Änderung als viel spannender? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

