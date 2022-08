MMORPG Black Desert macht euch im neuen Event zu Ottern, die um Sandburgen kämpfen

Was haltet ihr von dem Event? Wolltet ihr auch schon immer mal als Otter kämpfen? Oder würdet ihr euch doch für die Papus entscheiden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Wie reagiert die Community? Die haben sich sofort in die süßen Otter und Papus verliebt. Die Reaktionen der Spieler sind großartig und sie freuen sich darauf, in den knuddeligen Krieg zu ziehen und ihre Sandburgen zu verteidigen und einzunehmen.

Das alles ist bis zum 24. August möglich und spielbar. Also ran an den Fisch!

Der große Kampf der Otter: Während sich der erste Spielmodus nur auf ein Deathmatch bezieht, gibt es bei dem zweiten Modus, „Clash of the Furrsome Papus and Otters“, auch richtige Territorialschlachten. Dabei dürft ihr euch eine Seite aussuchen und erhaltet dann Schriftrollen, um euch in Papu oder Otter zu verwandeln.

Insert

You are going to send email to