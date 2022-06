Neuer PvP-Modus von Black Desert macht die beste Ausrüstung nutzlos – Und alle feiern es

Mit dem Patch am 8. Juni hat Black Desert PvP-Arenen bekommen. In diesen kämpft ihr nicht mit eurer Ausrüstung aus der offenen Welt, sondern bekommt spezielles PvP-Gear. Damit verfällt der Vorteil, den viele Grinder sonst im PvP haben. Entsprechend gut kommt die neue Arena an.

Was ist das für eine Neuerung im PvP? Das große Highlight des neuen Updates ist die Arena of Solare, in der ihr 3v3 gegen andere Spieler kämpft:

Als Team versucht ihr drei von fünf Runden zu gewinnen. Eine Runde dauert dabei maximal drei Minuten. Sollte ein Team in dieser Zeit nicht komplett besiegt sein, dann gewinnt das Team, das insgesamt noch mehr prozentuale Lebenspunkte hat.

In der Arena selbst habt ihr spezielle Ausrüstung. Diese lässt sich in verschiedenen Templates speichern und mit der Zeit verbessern.

Tränke, Buff-Food oder andere konsumierbare Gegenstände könnt ihr in der Arena nicht nutzen. Auch höhere Level bringen keinen Stat-Vorteil.

Insgesamt ist die Heilung durch Fähigkeiten in der Arena um 50 % reduziert.

Die Arena lässt sich über eine Matchsuche automatisch betreten.

Es gibt zum Start drei verschiedene Schlachtfelder in einer Zufalls-Auswahl. Hier werden alle Matches ausgetragen. In den Arenen gibt es Nebenobjekte wie etwa eine Heil-Kugel oder eine Fackel, welche die Angriffskraft für 30 Sekunden erhöht.

Direkt zum Start gibt es eine Pre-Season mit einer Rangliste. Jeder startet mit 1.150 Punkten und ihr bekommt Punkte für Siege und verliert Punkte bei Niederlagen oder wenn ihr über mehrere Tage in Folge nicht in der Arena spielt. Der höchste Rang – Solare Incarnate V – benötigt 2.401 Punkte oder mehr.

Was ist die Voraussetzung, um die Arena betreten zu können? Ihr benötigt Level 60 und den Abschluss der Succession/Awakening-Quests, um an den PvP-Kämpfen in der Arena of Solare teilnehmen zu können. Wie ihr Stufe 60 schnell erreichen könnt, verraten wir in unserem Level-Guide.

Zudem gibt es derzeit eine Einschränkung in der Uhrzeit. Die Arena ist nur von 17:00 bis 24:00 Uhr betretbar und ihr könnt keine saisonalen Charaktere dafür verwenden.

Einen ersten Einblick in die Arena of Solare gibt euch dieses Video:

Black Desert neue PvP-Arena in der Übersicht

„Endlich ist der Tag gekommen, an dem wir die Kämpfe in BDO genießen können“

Wie funktioniert das mit der Ausrüstung genau? In den bisherigen PvP-Inhalten wie den Außenpostenkämpfen, dem „Red Battlefield“ oder Open-World-PvP spielt gerade die Ausrüstung eine wichtige Rolle. Wer viel grindet oder Echtgeld für die Aufwertungen nutzt, ist deutlich stärker als jeder Neueinsteiger oder jeder Veteran, der eben nicht so viel Zeit investiert.

In der neuen PvP-Arena bekommt ihr spezielle Ausrüstung, die nur dort funktioniert. Zu Beginn habt ihr Zugriff auf Basic-Stats und Kristalle. Mit der Zeit sammelt ihr die neue Währung Seals of Solare, mit der ihr neue Ausrüstung und neue Kristalle freischalten könnt.

Diese neue Ausrüstung bietet etwa andere Effekte oder stärkt andere Attribute.

Mit der neuen Währung könnt ihr andere Ausrüstungsgegenstände freischalten.

Wie kommt die Arena an? Richtig gut. Sowohl im reddit als auch auf YouTube überschlagen sich die Spieler mit Lob. Das liegt vor allem an der standardisierten Ausrüstung:

Cynikuu kann im reddit sein Glück kaum fassen: „Ist endlich der Tag gekommen, an dem wir die Action-Kämpfe in Black Desert genießen können, ohne 12 Stunden am Tag damit zu verbringen, Mobs im Kreis zu mahlen? Wahrlich ein Wunder!“

Der Spieler Original_HD hat bereits gute Erfahrungen gesammelt: „Habe bisher jedes Match genossen, sogar mit Leuten, die nicht wussten, wie man PvP spielt… Bitte, liebe erfahrene Spieler, seid nicht zu toxisch gegenüber neuen Leuten, die in die PvP-Szene kommen. Wir wollen, dass dies groß wird, damit Pearl Abyss das Interesse der BDO-Community am PvP erkennt.“

Der Nutzer LordBaneGaming schreibt auf YouTube: „Endlich. Ich sage schon seit Jahren, dass Black Desert folgendes braucht: ausgeglichene Ausrüstung. Juhu!“.

Was sagen die Kritiker? Kritik gibt es bisher vor allem für einzelne Bugs und die geringen Belohnungen in der Arena. Außerdem gibt es einige Spieler, welche die starken Kontroll-Effekte (Crowd Control) im Spiel nervig finden. Diesen erlebt man jedoch auch in anderen PvP-Inhalten von Black Desert.

Was sagt ihr zu der neuen PvP-Arena? Spricht euch das Konzept an und könntet ihr euch vorstellen, deshalb mit Black Desert anzufangen oder dahin zurückzukehren? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Erst im April bekam das MMORPG eine neue Erweiterung, die vor allem für Neueinsteiger und PvE-Fans einiges zu bieten hatte:

Black Desert wird mit der neuen Erweiterung mehr zu einem Themepark-MMORPG und das ist großartig