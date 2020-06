Heute, am 17. Juni, starteten die Season-Server in Black Desert. Die haben einige Besonderheiten, die besonders für Neueinsteiger und Fans von PvE-Inhalten interessant sind. So gibt es unter anderem kein PvP auf den Servern.

Was sind die Season-Server? Aktuell könnt ihr in Black Desert einen sogenannten Season-Charakter erstellen. Diesen gibt es einmal pro Account und er hat exklusiven Zugriff auf einen der aktuell 5 Season-Server im Spiel.

Dort erhaltet ihr 100% mehr Erfahrungspunkte, 20% mehr Talent-XP und könnt euch besondere Gegenstände erspielen. Eine weitere Besonderheit ist zudem, dass alle Spieler auf den Season-Servern bei 0 anfangen.

Und auf den Servern gibt es abseits von Gildenkriegen kein offenes PvP!

Wer also Black Desert schon immer als Neuling oder PvEler erkunden wollte, hat nun die Chance dazu. Wir von MeinMMO verraten euch in diesem Guide, was ihr im Endgame des MMORPGs so tun könnt.

Auf den Season-Servern steht PvE im Vordergrund. Nur auf dem Server Arsha, der 2-5 Wochen nach Start der Season kommen soll, wird es offenes PvP geben.

Seasons sind perfekt für Einsteiger in Black Desert

Wie läuft eine Season ab? Bis zum Herbst soll die erste Season laufen. Schon jetzt könnt ihr mit dem Season-Charakter auf die normalen Server gehen, aber mit normalen Charakteren keine Season-Server betreten.

Wenn die Season wiederum vorbei ist, könnt ihr euren neuen Charakter ganz normal weiterspielen. Im Bestfall habt ihr dann schon ordentlich XP und gute Ausrüstung gesammelt. Denn darum geht es vor allem in der Season.

Wie kommt man an besondere Ausrüstung? Auf den Season-Servern erwarten euch besondere tägliche Quests von Fughar:

Schließt ihr alle 40 ab, erhaltet ihr ein „„PEN (V)“-Capotia-Accessoire“,

Das entspricht einem „TET (IV)“-Accessoire gelber Qualität für reguläre Charaktere.

Wer jetzt mit den Begriffen nicht viel Anfangen kann, dem sei gesagt, dass man dafür auf offiziellen Servern schon ordentlich grinden muss. PEN steht für die höchste Verbesserungsstufe, die für ein Item möglich ist, wobei es zusätzlich noch verschiedene Item-Stufen gibt.

Die 40 Quests sollen leicht zu meistern sein und euch sogar die Basics des Spiels erklären. Wichtig ist also nur, dass ihr euch bis zum Herbst an 40 verschiedenen Tagen einloggt. Das muss auch nicht am Stück sein.

Außerdem gibt es weitere nützliche Belohnungen wie die neue Tuvala-Ausrüstung auf den Season-Servern, die den Einstieg in das Spiel erleichtern.

Black Desert bietet verschiedene Klassen. Die Gardia ist die neuste Klasse und eine sehr effektive im PvE. Sie eignet sich perfekt für einen Season-Charakter.

Mehr Events zum noch schnelleren leveln: Vom 18. Juni bis zu verschiedenen Daten im Juli laufen zudem Events, die euch mit besonderen Münzen und zusätzlichen EP-Schriftrollen versorgen, sofern ihr mindestens 60 Minuten an einem Tag spielt.

Außerdem taucht bis zum 1. Juli an verschiedenen Orten der Mysteriöse Ritter auf, ein NPC, der euch ebenfalls erhöhte XP für 180 Minuten verleiht, wenn ihr mit ihm sprecht.

Mit diesen ganzen Buffs sollte es euch leicht fallen, ein hohes Level in kurzer Zeit zu erreichen. Einige Tipps findet ihr zudem im BDO-Level-Guide von MeinMMO.

Seasons in Korea bereits erfolgreich

Funktionieren die Seasons in BDO? Im März gab der Entwickler Pearl Abyss bekannt, dass Black Desert seine Spielerzahlen um 171% erhöhen konnte und die Zahl der Neulinge um 168% angestiegen ist.

Ein Grund dafür waren die Season-Server, die neues Interesse auf das MMORPG gelenkt haben.

Doch auch bei uns im Westen stoßen die Server auf Interesse. So gab es bereits über 200.000 Spieler, die sich im Vorfeld der Aktion einen Season-Charakter erstellt haben (via reddit).

Levelt man dort vielleicht zu schnell? Eine spannende Frage rund um die Season-Server ist jedoch, wie gut die Spieler aufholen können. Denn in Black Desert gibt es kein Max-Level und noch läuft die erste Season in Korea.

Dies hat sich auch der YouTuber CarbotAnimations in einer kleinen Parodie vorgenommen, die von Black Desert Online selbst gesponsert wurde:

Es wird interessant, ob Veteranen die Server nutzen können, um bereits weit fortgeschrittene Spieler zu überholen. Erst im März erreicht mit RisingSun der erste Europäer, ein deutscher, Level 66. Wir von MeinMMO haben mit ihm damals über seine Beweggründe und seine Einstellung zu Black Desert gesprochen.