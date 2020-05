MMORPG Black Desert bekommt Seasons, laufen sie ab wie in Diablo 3?

Kakao Games hat für das MMORPG Black Desert Online (BDO) Seasons angekündigt, für die ihr spezielle saisonale Charaktere erstellen müsst. Wie könnten die Seasons ablaufen?

Was wurde angekündigt? Auf der offiziellen Website des erfolgreichen MMORPGs Black Desert wurde angekündigt, dass ihr euch am 3. Juni einen saisonalen Charakter erstellen könnt, den ihr dann in der Sommer-Saison spielt, deren Start für den 10. Juni geplant ist.

Es sollen exklusive Belohnungen winken. Mehr ist aber bisher offiziell nicht über die Seasons bekannt. Könnten sie vielleicht ähnlich wie die Seasons in Diablo 3 sein? Dort starten die Spieler pro Saison von vorne, stellen sich besonderen Herausforderungen und versuchen, an spezielle Items zu gelangen, sowie die besten der Season zu werden.

Für die Seasons von Black Desert müsst ihr einen neuen Charakter erstellen.

So könntet ihr die Seasons in BDO erleben

Wie könnten die Seasons ablaufen? Über reddit gibt es einige weitere Informationen. Denn ein Spieler erklärt, wie die Seasons in BDO in Korea ablaufen. Dort gibt es sie bereits seit März. Das könnte ein guter Hinweis darauf sein, wie sie auch hierzulande eventuell geplant sind.

Laut reddit-Nutzer BDOBloo handelt es sich nicht um saisonale Server, sondern um Kanäle. Dise Kanäle lassen sich dann mit dem von euch erstellten Charakter verbinden.

Pro Saison ist es möglich, einen Charakter zu erstellen.

Die Saisons sind dazu gedacht, schneller ins Endgame zu gelangen und weniger grinden zu müssen. Daher gibt es Bonus-XP.

Es gibt spezielle Ausrüstung und Items, die ihr nur in den Seasons bekommt. In Korea ist dies das Tuvala Gear.

Tuvala Gear erhaltet ihr als Loot oder gegen den Tausch von Tuvala-Erz. Es ist möglich, diese Ausrüstung durch „Time Infused Black Stones“ zu verbessern.

Es gibt weiterhin Bonus-Skillpoints für Story-Quests.

Es gibt einen Combat Pass für saisonale Charaktere. In dessen Rahmen erledigt ihr besondere Missionen. Dafür gibt es Belohnungen.

Ebenso werden spezielle tägliche Quests für die Seasons eingeführt.

Was passiert, wenn die Season zu Ende ist? Laut BDOBloo werden saisonale Charaktere in reguläre umgewandelt. Einige Items aus dem Tuvala Gear werden ebenfalls in reguläre Ausrüstung umgewandelt, die an euren Charakter gebunden ist.

Zudem gibt es noch Belohnungen für die Teilnahme an der Seasons, wie Geschenkboxen, Emotes, Waffen und mehr.

Mit den Seasons steigt ihr in Black Desert Online schneller auf, um die fortgeschrittenen Inhalte früher erleben zu können.

Warum führt Kakao Games diese Seasons ein? Eine offizielle Erklärung gibt es nicht. Aber Seasons, wie etwa in Diablo 3, halten ein Onlinespiel interessant. Spieler kehren dann oft gerne zurück, um die neuen Belohnungen zu erhalten und sich in Ranglisten mit den Mitspielern zu messen. Ähnlich könnte es sich auch bei Black Desert Online verhalten.

Falls ihr auch gerne das MMORPG Black Desert Online spielen möchtet, dann empfehlen wir euch, den MeinMMO-Artikel mit 9 Dingen, die ihr im MMORPG Black Desert 2020 machen könnt, zu lesen.