Das MMORPG Black Desert Online (BDO) erlebt derzeit einen Boom. Das Entwicklerstudio Pearl Abyss hat stark steigende Spielerzahlen bekannt gegeben.

Was meinten die Entwickler? Das Studio Pearl Abyss erklärte, dass Black Desert Online aktuell sehr erfolgreich läuft. Die Spielerzahlen steigen an. Und das ist in so gut wie jedem Land, in dem das Spiel verfügbar ist.

In Japan beispielsweise stieg die Anzahl der neuen Benutzer im April dieses Jahres um 211%. In der Türkei um 469% gegenüber April des letzten Jahres. In Korea stieg die Zahl der neuen und wiederkehrenden Benutzer im Vergleich zum Mai letzten Jahres um das 10- bzw. 15-fache, was dort vor allem an den neuen saisonalen Servern liegt.

Ein MMORPG mit einem guten Plan

Wie sieht es hierzulande aus? Genaue Aussagen lassen sich nicht treffen, da es keine Spielerzahlen der Xbox-One- und PS4-Version gibt. Lediglich die Nutzerzahlen über Steam können herangezogen werden. Dort ist laut Steamcharts zu sehen, dass die Spielerzahlen im März um 60 Prozent gestiegen sind. Im April jedoch gingen sie wieder um rund 3,6 Prozent zurück. Dennoch ist seit Januar ein Aufwärtstrend zu bemerken.

Die Roadmap des MMORPG BDO für die erste Jahreshälfte 2020 sieht gut aus.

Woran liegt das? Im Januar gab Pearl Abyss die Roadmap für neue Inhalte des MMORPGs Black Desert Online bekannt, welche im ersten Halbjahr 2020 erscheinen sollen. Dazu gehören:

die neue Region Odyllita mit vielen Gebieten

ein neues PvPvE-Schlachtfeld

die Ausrüstung des Schwarzen Sterns

die Inselregion Papua Crinea

die neue Klasse Gardia

Es gab zwar etwas Kritik, weil sich einige Spieler mehr PvP-Inhalte – vor allem für kleinere Gruppen – wünschten. Auch über die derzeitige Umsetzung der aktuellen Roadmap gibt es Diskussionen. Die Inhalte aus dem Quartal 2 sind, mit Ausnahme von „Spielen und komponieren“, Stand jetzt (18. Mai) noch nicht im Spiel.

Zudem unterscheidet sich die koreanische Roadmap des Spiels etwas von unserer. Bei uns fehlen das PvEvP-Schlachtfeld und einige Inhalte kommen später in den Westen. Das könnte auch erklären, warum die Spielerzahl hierzulande nicht so stark ansteigt, wie in anderen Gebieten.

Black Desert Online wird jedoch grundsätzlich in eine gute Richtung weiterentwickelt und bekommt regelmäßig neue Inhalte. Das scheint den Spielern zu gefallen.

So sieht die neue Region Odyllita in BDO aus.

Darüber hinaus spielt die Corona-Krise mit eine Rolle. Denn die Spielerzahlen stiegen in genau dieser Zeit stark an. Mehr Spieler haben Zeit und schauen sich dann das wohl hübscheste MMORPG an, das es derzeit gibt.

Ebenso gab es im März eine Aktion, bei der ihr das Anfängerpaket der PC-Version des MMORPGs kostenlos bekommen konntet. Da haben sicher einige zugegriffen.

Wie geht es weiter? Ende Mai will Pearl Abyss die Roadmap für das zweite Halbjahr 2020 bekannt geben. Dann wissen wir, welche Inhalte Black Desert Online bis Ende des Jahres bekommt.

Möchtet ihr jetzt ins MMORPG Black Desert Online einsteigen? Dann könnt ihr euch mit dem MeinMMO-Artikel 9 Dinge, die ihr im MMORPG Black Desert 2020 machen könnt, gut vorbereiten.