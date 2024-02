Black Desert: Neuester Patch poliert das PvP – Verbessert das Matchmaking und mehr

Das neueste Update in Black Desert Online erschien am 14. Februar 2024 und bescherte den Spielern unter anderem Änderungen beim PvP-Modus War of the Roses und der Guild League. Obendrein finden zwei Valentinstagsevents diesen Monat statt.

Am 14. Februar 2024 gab es einen neuen Patch im MMORPG Black Desert. Dieser enthielt 80 Updates und umfasste 2,39 GB.

Neben Änderungen an den PvP-Inhalten bescherte das Update zahlreiche kleinere Änderungen und zwei Sonderevents.

Ein neues Video erklärt euch, was euch bei dem PVP-Modus „War of the Roses“ erwartet:

Das änderte der Patch am PvP in Black Desert

Für die beiden PvP-Inhalte War of the Roses und Guild League gab es Anpassungen.

Was änderte der Patch beim War of Roses? Ihr müsst jetzt einen Gear Score von mindestens 700 haben, davor waren es 680, um in der Dritten Legion an War of the Roses teilnehmen zu können.

Obendrein gab es:

eine Reduktion der Sanctum-Passives, wenn ihr Sanctums erobert

Anpassungen der Haltbarkeit von Relikten, die in neutralen Sanctums spawnen

Anpassungen für Waffen und Reittiere

Erhöhungen der Wächter HP

weitere Tweaks, um den Modus besser auszubalancieren

Was änderte der Patch bei der Guild League? In der 15v15 Guild League wurde das Matchmaking-System verbessert, sodass es nun wahrscheinlicher ist, dass Top Guilden gegen andere Top Guilden antreten. Dadurch sollen weniger unausgewogene Matches stattfinden.

Top Guilden soll es dadurch außerdem erleichtert werden, sich an die Spitze des Rankings zu kämpfen und dort gegen ähnlich starke Gegner anzutreten.

Zudem gibt es noch zwei Events zum Valentinstag. Das eine ist ein Screenshot-Wettbewerb und das andere ein Valentinstag-Abenteuer-Log.

In letzterem müsst ihr den Bewohnern helfen, ihre Liebe auszudrücken, indem ihr alle Protokolle vervollständigt. Beide Events laufen noch bis zum 28. Februar 2024.

Mehr zum neuen PvP-Modus War of the Roses in Black Desert könnt ihr hier nachlesen:

