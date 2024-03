MMORPG-Spieler erzählen von ihrer Hassliebe zu bestimmten Spielen: „Ich möchte es wirklich mögen, aber es gelingt nicht“

Viele Spielerinnen und Spieler vertiefen sich stundenlang in ein bestimmtes MMORPG, während andere immer wieder versuchen, mit einem Titel warmzuwerden, es jedoch einfach nicht schaffen.

Was hat es damit auf sich? MMORPGs ziehen haufenweise Gamer weltweit in den Bann. Doch während viele Spieler und Spielerinnen sich in diese Welten und Abenteuer verlieben, gibt es auch jene, die eine komplizierte Beziehung zu ihren Lieblingsspielen hegen. Für einige ist es eine Hassliebe, die sie mit Titeln wie Guild Wars 2, Black Desert Online und Final Fantasy XIV verbindet.

Auf Reddit erzählen Spieler und Spielerinnen, warum sie bestimmte Titel regelmäßig neu installieren, nur um nach ein paar Stunden dann wieder aufzuhören.

Die Hassliebe zu bestimmten MMORPGs, die Spieler fühlen

Black Desert Online

Was sind die Gründe? Für einige Spieler (via Reddit) sei Black Desert Online ein Spiel, das sie immer wieder installieren, aber nach kurzer Zeit wieder aufgeben. Die Überfülle an Gegenständen und das monotone Gameplay, führen für sie schnell zu Langeweile und Frustration. Die Spieler sehnen sich nach mehr Abwechslung und einem klareren Ziel, das das Spiel ihnen bieten kann.

Wir haben euch noch ein paar Kommentare zusammengefasst:

susanTeason schreibt: BDO, definitiv viele Male. Aus irgendeinem Grund vergesse ich immer wieder, wie hektisch das Kampfsystem ist und wie viel Kram mein Inventar füllt.

docrice erklärt: BDO, du startest das Spiel mit etwa 20 verschiedenen Angriffen, ich habe keine Ahnung, welche Fähigkeiten ich benutze. Es überwältigt mich.

IntheTrench betont: BDO, ich würde jemanden bezahlen, um mein Inventar für mich zu verwalten.

Auch die Tatsache, dass Spieler mit einem hohen Level immer einen leichten Vorteil im PvP haben, ist problematisch, insbesondere da es theoretisch kein Max-Level gibt. Im Juli 2022 erreichte der erste Europäer Stufe 67, nachdem er zwei Jahre lang intensiv gespielt hatte.

Guild Wars 2

Was für Gründe werden genannt? Einige Spieler und Spielerinnen von Guild Wars 2 fühlen eine Hassliebe zu dem Spiel aufgrund laut ihnen enttäuschender Aspekte wie einem nicht guten Kampfsystem , andere wiederum feiern das Kampfsystem. Trotzdem gibt es unterschiedliche Spielerpräferenzen, wie das PvP, das von einigen geschätzt wird.

Wir haben euch ein paar Kommentare zusammengefasst:

Cavissi schreibt: GW2. Ich möchte es wirklich mögen, aber es gelingt mir einfach nicht. Ich logge mich ein, erkunde eine Zone zu 100 %, werde gelangweilt, weil das Kampfsystem nicht großartig ist, und dann deinstalliere ich es. Auf dem Papier ist es genau das Spiel, das ich möchte, aber irgendetwas daran macht bei mir einfach nicht Klick.

Khlouf erklärt: […] Ich habe GW2 mit meinen Freunden ausprobiert, aber das einzige, was mir Spaß gemacht hat, war das PvP. Ich fand es immer seltsam, dass hier eine Menge Leute den Kampf gelobt haben, weil ich persönlich nicht dachte, dass es so toll war. […]

Clarynaa schreibt: […]Ich habe seit dem Release jedes Jahr Guild Wars 2 neu ausprobiert. Dieses Jahr hat es endlich Klick gemacht, dass es einfach ein Spiel zum Abschalten ist. Schalte dein Gehirn aus, laufe herum, töte Dinge, nehme an Events teil, sammle. Mach dir keine Sorge um Ausrüstung.

Der ehemalige MeinMMO-Redakteuer Alexander Leitsch hat über 7.500 Stunden in Guild Wars 2 verbracht und erklärt, was er daran liebt: Was fesselt eigentlich noch an Guild Wars 2, wenn man schon 7.500 Stunden gespielt hat?

Final Fantasy XIV

Welche Gründe werden genannt? Die Kritik von Spielerinnen und Spielern an Final Fantasy XIV (FFXIV) fokussiert sich in erster Linie auf das als langsam empfundene Storytelling. Hierbei wird betont, dass die Erzählqualität erst ab der ersten Erweiterung Heavensward merklich an Tiefe gewinnt und im Laufe der Add-ons immer epischer wird. Andere Spieler und Spielerinnen empfinden die Ästhetik des Games als störend, weil es von ihnen als Anime-Ästhetik wahrgenommen wird und dies nicht ihren persönlichen Geschmack treffe.

Wir haben euch ein paar Kommentare zusammengefasst:

flowerboyyu schreibt: Definitiv FFXIV. Es ist, als ob ich spielen möchte, aber dann melde ich mich an und merke, wie langweilig sich alles anfühlt, und ich kehre zu meinen anderen MMORPGs zurück, lol.

ret127 erklärt: Der Zeichenstil erinnert sehr an Anime. […] Jede Erweiterung hat mindestens 1 „mit der Kraft der Freundschaft und Anime“-Story-Arc. Im letzten Patch habe ich fast die Zwischensequenzen übersprungen, weil es einfach nicht auszuhalten war.

Hello_Hangnail schreibt: Es dauert eine verdammt lange Zeit, bis FFXIV gut wird, aber wenn es passiert, ist es eine ziemlich unterhaltsame Geschichte.

MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiss spielt Final Fantasy XIV schon seit 2011 und fühlt sich in Eorzea richtig wohl. Sie erklärt, warum sie erst zwei Anläufe brauchte, um überzeugt werden: Für mein 1. MMORPG brauchte ich zwei Anläufe, erst ein tanzender Catboy überzeugte mich

Welche MMOs werden noch so erwähnt? Neben den drei genannten MMOs werden auch noch weitere erwähnt, bei denen einige Spieler und Spielerinnen eine Hassliebe fühlen. Darunter zum Beispiel: ESO, Lost Ark, WoW, LOTRO, SWTOR und New World.

