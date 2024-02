Guild Wars 2 lässt euch legendäre Rüstung craften – ganz ohne PvP oder Raids

Wie geht es weiter? Ein drittes, großes Update steht für die Erweiterung „Secrets of the Obscure“ noch aus – aber das dürfte noch einige Monate entfernt sein. Auch wenn darin sicher die Geschichte zu einem vorläufigen Abschluss gebracht wird und „mehr von Bekanntem“ kommt, hoffen einige Fans, dass es dann bereits Hinweise zur 5. Erweiterung von Guild Wars 2 geben könnte.

Ein weiteres Highlight dürfte allerdings in den täglichen Login-Belohnungen versteckt sein. Denn wer hier am Ball bleibt, kann bald buchstäblich im Katzenparadies leben – und bekommt einen Kratzbaum, der sich echt sehen lassen kann.

Was steckt sonst noch im Update? Neben dem neuen Gebiet mit neuen Events, gibt es aber auch eine andere, ziemlich dicke Änderung. Alle Klassen bekommen Zugriff auf neue Waffen und damit abgewandelte Spiel-Stile. So kann der Dieb nun etwa eine Axt verwenden oder Krieger eine Axt.

Mit dem neusten Patch könnt ihr euch die erste Stufe einer neuen Ausrüstung allerdings in der freien Welt verdienen. Dafür müsst ihr natürlich unweigerlich die neuen Gebiete auf der Karte erkunden und einiges an Zeit investieren – aber immerhin seid ihr nun nicht mehr auf Spielinhalte angewiesen, die besonders viel Koordination erfordern.

Wer an diesen Aktivitäten teilnahm und entsprechende Erfolge erzielte, konnte in den Genuss von legendärer Ausrüstung kommen.

Was hat es mit der Rüstung auf sich? Bisher war es für legendäre Ausrüstung notwendig, sich an den härteren Endgame-Features von Guild Wars 2 zu beteiligen. Man hatte die Wahl zwischen:

Der Trailer zur aktuellen Erweiterung Secrets of the Obscure:

Inzwischen befindet sich Guild Wars 2 mitten in der vierten Erweiterung „Secrets of the Obscure“. Drei große Updates waren von vornherein für das Addon angedacht, jetzt startete der zweite Patch und brachte jede Menge Neuerungen.

