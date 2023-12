Spieler tritt Gilde im MMORPG Black Desert bei, stiehlt Materialien im Wert von 10.000 € – Gilde ist hilflos

The Banner Saga Triology beinhaltet alle drei Spieler der taktischen Rollenspiel-Reihe The Banner Saga. Schaut euch den Trailer an.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Man glaubt: Das liege daran, dass es rein westliches Problem sei, weil nur hier Spieler anonym sind. In Südkorea, dem Heimatland von Black Desert, müsse sich jeder mit seiner Sozialversicherungsnummer anmelden, da komme so ein Diebstahl nicht vor. Aber Pearl Abyss seien Probleme egal, die nur Server in Nordamerika und Europa betreffen, ätzt einer der Nuztzer auf reddit.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to