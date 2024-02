Black Desert zeigt im Video, was euch in der neuen Erweiterung erwartet – „Ich spiele nicht mal PvP, aber das klingt großartig“

Black Desert Online erklärt in einem neuen Video, was euch im PvP-Bereich der Erweiterung „War of the Roses“ erwartet. Was die Erweiterung sonst noch beinhaltet, erfahrt ihr hier.

Was bringt die Erweiterung? Die Erweiterung „War of the Roses“ wurde vor kurzem für das MMORPG angekündigt. Sie beinhaltet einige neue Features, welche das Spielerlebnis erweitern sollen:

Ein neuer Handlungsbogen soll Spieler den Eroberungs-Krieg neu erleben lassen. Ihr entscheidet, ob ihr euch Kamasylvia oder O’dyllita im Kampf um den Thron anschließt.

Eine neue Monster-Zone bietet neue, herausfordernde Gegner. Ihr müsst verschiedene antike Waffen besiegen, um Belohnungen zu erhalten.

Das Spiel wird durch einen neuen PvP-Bereich erweitert, auf dem 300v300-Kämpfe stattfinden werden.

Ein neues Video erklärt euch in ca. 6 Minuten, was euch in diesem neuen Bereich erwartet und wie ihr euch dieser neuen Herausforderung stellen könnt:

Was zeigt das Video? Das Video erklärt die verschiedenen Schritte, die euch im PvP-Bereich erwarten werden. Angefangen mit den Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, wenn ihr an den 300v300-Kämpfen teilnehmen wollt.

Ebenfalls zeigt das Video die taktische Map, neue exklusive Fähigkeiten und die Voraussetzungen für einen Sieg.

Näheres zu den Inhalten in „War of the Roses“ könnt ihr auf der offiziellen Website herausfinden.

„Dieser Spielmodus wird für fast jeden schrecklich sein“

Was sagt die Community dazu? In den Kommentaren (via YouTube) sind die Meinungen über dieses vorgestellte PvP-Gameplay gespalten. So schreibt zum Beispiel User „davernrush“, dass er zwar kein PvP spiele, es hier aber großartige aussehen würde.

Andere Spieler fragen sich, wie gut das alles im Spiel umsetzbar ist und, ob überhaupt alle Spieler daran teilnehmen können. Da sich die 600 Kämpfer aus 200 Gildenmitgliedern und 400 Spielern der „Third Legion“ zusammensetzen, vermutet unter anderem User „j.a9541“, dass dieser Bereich einfach von den stärkeren Gilden bestimmt wird und Spieler ohne Gilde kaum eine Chance haben werden.

User Inguise vermutet jedoch eher, dass dieser Modus für „fast jeden“ schlimm werden wird und bezieht sich dabei vor allem auf die Server-Optimierung des Spiels.

Trotzdem schreiben einige Spieler auch positive Kommentare. So schreibt zum Beispiel User „blisssup“: „Ziemlich lustig und fair“. Wie sich der PvP-Modus im Spiel dann tatsächlich schlägt, wird dann wohl erst zu sagen sein, wenn er von den Spielern getestet wird.

Enshrouded hingegen will eigentlich auf PvP verzichten, aber das hält Spieler nicht davon ab: Deutscher Survival-Hit auf Steam will kein PvP – Fiesen Spielern gelingt es trotzdem, euch zu schaden