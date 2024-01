Neues MMORPG will Alternative zu WoW sein, muss heftige Kritik für PvP einstecken – Erklärt jetzt, was sich ändert

In Tarisland beschwerten sich die Spieler der letzten Beta viel über das PvP-Gameplay des neuen MMORPGs. Jetzt haben die Entwickler im Detail verraten, was sich ändern soll.

Was störte die Fans? Die Fans bemängelten gleich verschiedene Punkte des PvP in Tarisland. Vor allem das Balancing machte den Spielern zu schaffen, manche Klassen seien im PvP viel stärker gewesen als andere. Die Spieler störte wohl auch, dass man PvP nur zu bestimmten Zeiten spielen konnte und die Zeit, um ein Match zu finden, teilweise wohl recht hoch gewesen sein soll.

Die Entwickler haben das Feedback, welches sowohl per Ingame-Umfrage als auch im Discord in einem gesonderten Kanal gesammelt wurde, nun zum Anlass genommen, um die Änderungen am PvP bekannt zu geben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Tarisland sehen.

Adieu PvP-Gear, Hallo Badges

Was ist die wichtigste Änderung? Die wichtigste Änderung am PvP-System von Tarisland bezieht sich auf das Balancing. Nicht nur werden nach der Beta Anpassungen an den Klassen durchgeführt, Tarisland schmeißt auch gleich das ganze PvP-Gear aus dem Spiel. Das Gear soll durch ein neues System ersetzt werden.

So wird das PvP-Gear ersetzt: Das sogenannte Badge-System soll das PvP-Gear ersetzen. Es lässt euch aus insgesamt 16 Badges wählen. Die Badges sind unterteilt in 8 für „Ultimative Skills“ und 8 für passive Effekte. Zudem sollen Badges noch zusätzliche Attribute geben. Ihr könnt je 3 Badges mit Fähigkeiten und 3 Badges mit passiven Effekten wählen.

Die Entwickler zeigten bereits einige Beispiele, an denen ihr seht, welche Badges es geben könnte.

Immobilisierungseffekte dauern x Sekunden länger an

Stellt x % der LP für dich selbst wieder her, für jeden Spieler, den du triffst

Fügt Betäubung für x Sekunden zu

Entfernt alle Kontrolleffekte und gewährt 10 % Schadensimmunität für x Sekunden

Nachdem tödlicher Schaden erhalten wurde, stellt stattdessen x % der LP wieder her, anstatt zu sterben (wird nur einmal ausgelöst)

Die Entwickler mahnen, dass dies nur Beispiele seien und so nicht im späteren Spiel vorkommen müssen. Die Badges solle man Upgraden können und auch, wenn das PvE-Gear einen Einfluss auf das PvP habe, sollen sich PvP-Spieler ganz auf die Badges konzentrieren können.

Faire Arena und neue Spielmodi

Was passiert mit dem Arena-Modus? Der Arena-Modus soll nun fairer werden. Die Entwickler von Tarisland wollen, dass die Arena unabhängig von Werten funktioniert. Alle Spieler sollen Charaktere mit gleich starken Attributen haben. Der Sieg soll alleine vom Skill abhängen, schreiben die Entwickler in ihrem Post (via Discord).

Wie sieht es mit neuen Spielmodi aus? Die Entwickler schreiben in ihrem Post auf Discord, dass sie weiterhin neue Spielmodi entwickeln wollen und an einer besseren PvP-Erfahrung arbeiten. Man habe gesehen, dass „Gilden vs. Gilden“-PvP und „Open-World“-PvP von vielen Spielern gewünscht sind und man denke darüber nach.

Außerdem schauen die Entwickler sich auch die Arena-Öffnungszeiten nochmal an. Auch in den Kommentaren unter dem Discord-Beitrag beantwortete die Community-Managerin einige Fragen der Spieler. Zuletzt haben die Entwickler auch wichtige Änderungen für das PvE des Spiels bekannt gegeben.