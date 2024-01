MMORPG will Alternative zu WoW sein, schimpft jetzt über das eigene PvE, soll viel härter und belohnender werden

Was ist mit dem Loot? Die Drop-Raten von Dungeons sollen erhöht werden. In Raids soll jeder Boss statt zufälligen Einzelteilen nun 3 verschiedene Teile eines Rüstungssets droppen, aus dem Spieler wählen können. Im „Arcane Realm“ sollen garantierte Belohnungen eingeführt werden.

Was ist mit den Attributen? Das ganze System um die Attribute soll klarer gestaltet werden. Am Ende sollen Spieler wissen, welche Attribute sinnvoll für ihre Spezialisierung sind. Obendrein soll ein neues System eingeführt werden, das ermöglicht, Attribute von einer Ausrüstung auf die andere zu übertragen.

Was kritisierten die Spieler damals? Die Spieler kritisierten gleich mehrere Aspekte des PvE-Gameplays während der Beta. Die Entwickler haben das Feedback in folgenden Punkten zusammengefasst:

