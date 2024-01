In Black Desert könnt ihr bald zum Questgeber für 299 Spieler werden, um sie zum Sieg in PvP-Schlachten zu führen

Black Desert Online startet in diesem Jahr den Krieg der Rosen. An dieser gigantischen Schlacht können 600 Spieler teilnehmen, die sich in 300er-Teams bekämpfen. Jedes Team hat dabei einen Kommandanten, der eine große Verantwortung für sein Team übernimmt.

Was ist das für ein PvP-Modus?

Der PvP-Modus umfasst die Gebiete Kamasilvia und Odyllita, dem „Land der Dunkelheit und der vorzeitlichen Geheimnisse“

Das Gebiet ist so riesig, dass das Entwicklerteam Pferde als Fortbewegungsmittel empfiehlt

Die Spieler starten in ihrer Burg und müssen den Oberkommandantin-NPC der gegnerischen Burg töten

Es gibt 20 Heiligtümer, die von einem NPC bewacht werden. Sie dienen als Respawnpunkt, wenn sie erobert werden. Mehrere Heiligtümer bringen Buffs für die gesamte Fraktion.

Der Sieger der Schlacht bekommt die Krone der Rosen. An dem Krieg können sowohl Gilden als auch Allianzen teilnehmen. Eine Fraktion wird durch eine führende Gilde präsentiert, bei der ein Spieler als Kommandant und drei weitere als Berater gewählt werden.

Das Entwicklerteam gibt einen Einblick, wie der Krieg der Rosen in Black Desert aussieht:

Ein Spieler bekommt die Kontrolle über das Schlachtfeld

Was kann der Kommandant? Die 299 Spieler einer Fraktion werden von einem Kommandanten angeführt. Er ist der einzige Spieler, der den Standort aller Spieler der eigenen Fraktion sieht. Die restlichen Spieler sehen auf einer Taktikkarte nämlich nur den eigenen Standpunkt.

Der Kommandant hat mehrere Fähigkeiten, die er im Krieg nutzen kann:

Er kann Fraktionen und Spielern Quests geben, um anzugreifen, zu erkunden oder zu verteidigen

Der Kommandant hat ein Lagertalent, mit dem er beispielsweise die Sicht für alle aufdecken, die gegnerische Sicht behindern oder Einheiten teleportieren kann.

Da die Verantwortung zu groß für eine Person ist, kann er Aufgaben an bis zu drei Berater delegieren. Sie können beispielsweise befehlen, welche Legionen an den Seeschlachten teilnehmen, um die Häfen der Burgen zu sichern.

Wie mache ich mit? Zunächst einmal müssen sich interessierte Spieler vor einem Krieg bewerben. Als führende Gilde kann sich jede Gilde bewerben, die im Postenkrieg auf Rang 4 bzw. 5 oder in einem Eroberungskrieg einen Sieg errungen hat. Für diesen Bereich können sich bis zu 100 Spieler bewerben.

Außerdem können einzelne Bewerber mitmachen, die ein Itemlevel von 680 besitzen. Hier werden bis zu 200 Bewerber akzeptiert.

Gehört ihr nicht zu den Glücklichen, die für die Teilnahme ausgelost wurden, bleibt euch noch die Wartelisten. Es können immer noch Reservisten aufgenommen werden, wenn die Marke von 300 Spielern nicht komplett erreicht wird.

In Korea konnten die ersten Spieler schon am 15. Oktober 2023 loslegen. In Europa ist es am 4. Februar so weit: An diesem Tag soll die Schlacht von 17 bis 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfinden. Die Anmeldung startet am 24. Januar 2024.

Wenn ihr nach weiteren MMORPGs sucht, die vor allem auf PlayStation und Xbox gut sind, gibt es neben Black Desert noch vier weitere MMORPGs: Die 5 besten MMORPGs auf PS4, PS5 und Xbox, die ihr 2024 spielen könnt