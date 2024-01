Deutscher Survival-Hit auf Steam will kein PvP – Fiesen Spielern gelingt es trotzdem, euch zu schaden

Die Fieslinge haben den beiden dann die Basis leer geräumt. Sie haben alle Truhen geplündert und sind wieder abgehauen, denn Loot aus den eigenen Taschen kann man in Enshrouded einfach fröhlich zwischen den Welten hin und her transportieren.

Wie in Valheim, Conan Exiles und Co. könnt ihr aber private Runden starten oder einen Server öffnen, um mit Freunden zu zocken. Das geht mit bis zu 16 Spielern in einer Runde. Hier gibt es aber ein Problem.

So können euch Spieler schaden: Enshrouded verzichtet vollständig auf PvP. Ihr könnt andere Spieler weder angreifen noch töten. Es gibt nicht einmal eine Option für beidseitiges Einverständnis, wie in Valheim.

