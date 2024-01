Das neue Spiel der Palworld-Macher kommt bald auf Steam, erinnert an Hollow Knight – Aber mit Koop

Aktuell feiert Pocketpair mit dem Survival-Hit einen riesigen Erfolg. Doch bald soll sogar schon ihr nächstes Spiel auf Steam erscheinen, was sich diesmal an einem großen Indie-Star orientiert. Never Grave: The Witch and The Curse sieht auf den ersten Blick aus wie Hollow Knight, doch hat ein paar andere Kniffe, unter anderem Koop.

Was ist Never Grave: The Witch and The Curse?

Never Grave ist ein Metroidvania gemischt mit Roguelite-Elementen

Der animierte 2D-Look sieht Hollow Knight sehr ähnlich

Ihr könnt Gegner mit eurem Hut übernehmen und ihre Fähigkeiten nutzen

Dabei müsst ihr das nicht alleine tun, das Spiel soll Koop für bis zu 4 Spieler unterstützen

Abseits der Runs gibt es sogar Basenbau, der euch für zukünftige Runs wappnet

Schaut man sich den Trailer an, dann sieht man viele Ähnlichkeiten zu Hollow Knight, doch durch die kleinen Mechaniken und Elemente hat das Spiel trotzdem viel Eigenes.

Ein Koop-Metroidvania hört sich nach einer tollen Zeit an.

Auf den ersten Blick sieht das Spiel aus wie Hollow Knight. Doch es will sich durch mehrere Mechaniken abheben. Never Grave ist ein Metroidvania mit Roguelite-Mechaniken. In der verschiedenen Runs erkundet ihr jedes Mal eine neu generierte Welt, statt eine feste Map zu erkunden. Das erinnert wiederum an Dead Cells.

Neben diesem Merkmal ist auch der Basenbau wichtig. Innerhalb der Basis könnt ihr verschiedene Gebäude bauen und Ressourcen verwerten, die euch für den nächsten Run stärken. Gegner könnt ihr übernehmen, indem ihr ihnen euren Hut aufsetzt – wie in Super Mario Odyssey. Das sind im Vergleich zu anderen Metroidvanias eine interessante Mechaniken.

Der wohl größte Unterschied zu den Großen des Genres ist aber der lokale Koop, der auch unter dem YouTube-Trailer viel Zuspruch bekommt.

@clutsetathecommenter2625: Normalerweise würde ich diese Art von Spielen nicht mögen, aber dann wurde der Koop-Modus und die Übernahme von Monstern gezeigt und jetzt muss ich es ausprobieren.

@Hangishta: Ein Koop-Metroidvania hört sich nach einer tollen Zeit an.

@KK-vx7st: Ich schwöre, die ersten Clips sahen aus wie eine schlechte Hollow-Knight-Kopie, aber all die zusätzlichen Mechanismen scheinen wirklich Spaß zu machen

Laut der Steam-Seite soll das Spiel schon im 1. Quartal dieses Jahres erscheinen. Wer aber jetzt schon Bock hat, das Spiel auszuprobieren, kann auf die Steam-Demo zugreifen. Was sagt ihr zu dem Spiel? Hat es euer Interesse geweckt oder seid ihr dem Genre allgemein nicht zugetan, schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wer aber Bock aufs Genre hat, dem könnte auch dieses Spiel gefallen: In neuem Spiel auf Steam müsst ihr als Tod eure Firma retten – Erinnert an Hades und Hollow Knight