In neuem Spiel auf Steam müsst ihr als Tod eure Firma retten – Erhält 87 % positive Reviews

Have a Nice Death ist ein Action-Roguelike, das bereits seit einem Jahr im Early Access auf Steam verfügbar war. Vor kurzem erschien die Vollversion des Spiels, die aktuell mit 87 % positiven Reviews auf der Plattform sehr gut abschneidet.

In Have a Nice Death spielt ihr einen gestressten Tod, der als CEO im Unternehmen Death Inc. tätig ist. Eure Aufgabe ist es, Ordnung in die Firma zu bringen und euren Angestellten zu zeigen, wer hier den Kapuzenumhang aufhat.

In dem 2D-Action-Game prügelt ihr euch in Hack’n’Slash-Kämpfen mit dutzenden Gegnern und stellt die Ordnung in eurer Firma wieder her. Nach jeder Niederlage könnt ihr weitere Gegenstände und Verbesserungen für den Tod freischalten.

Das Roguelike befand sich seit März 2022 im Early Access auf Steam. Am 22. März 2023 erschien die Vollversion des Spiels mit zusätzlichen Inhalten, wie neuen Gegnern und Waffen sowie Überarbeitungen der Spielbalance und des Gameplays.

Hier seht ihr einen Trailer zu Have a Nice Death:

Wie sieht das Gameplay in Have a Nice Death aus? Ihr kämpft euch mit eurer Sense durch die Etagen eures Unternehmens. Zusätzlich zu eurer Hauptwaffe könnt ihr auf eurem Weg unterschiedliche Gadgets und PowerUps ergattern, um euren Sensenmann noch stärker zu machen.

Sterbt ihr auf eurer Tour durch die Firma, verliert ihr im Roguelike-Manier jegliche Items, die ihr bei euch tragt. Allein die Goldbarren, mit denen ihr euch zusätzliche Items freischalten könnt, bleiben euch erhalten.

Was sind eigentlich “roguelike” Spiele und warum heißen sie so?

Ihr werdet auf eurer Bürotour unterschiedliche schaurig-niedliche Charaktere antreffen, wie euren kleinen Assistenten Pump Quinn, der euch mit dem neuesten Büro-Tratsch versorgt. Gerade das putzige 2D-Design und der teils trockene Humor kommen bei vielen Spielern gut an.

Aber auch gegen herausfordernde Gegner und Bosse müsst ihr euch in Have a Nice Death beweisen und die höllischen Wesen in schnellen Hack’n’Slash-Kämpfen erledigen.

Hier findet ihr eine ausführliche Vorstellung des Roguelikes bei unseren Kollegen von der GamePro.

Das Spiel ist für das Steam Deck verifiziert und funktioniert dort laut Valves Tests sehr gut.

Wie bewerten Spieler Have a Nice Death? Das Roguelite schneidet auf Steam sehr positiv ab. Von den insgesamt 6.025 Bewertungen fallen 87 % gut aus (Stand: 27. März 2023). Einige vergleichen es mit anderen bekannten Spielen wie Hollow Knight, Hades und Dead Cells.

TaxEvasion215: „Hollow Knight, wenn es wie Rougelike wäre“.

Wendigo: „Mein erstes Roguelike nach Hades. Ich liebe dieses Spiel einfach. So stilvoll und fesselnd. Wenn du Roguelikes magst oder einen dunklen Sinn für Humor hast und dich gerne selbst bestrafst. Probiere es aus“.

Razur: „Das ist, was passiert, wenn Hollow Night und Dead Cells ein kleines Baby hätten!“

Wie viel kostet Have a Nice Death? Auf Steam bekommt ihr das Game gerade im Sonderangebot um 10 % reduziert. Ihr zahlt damit statt 24,99 € aktuell 22,49 €. Die Aktion endet am 30. März 2023 (Stand: 27. März 2023).

