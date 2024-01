Alle sprechen über Palworld, aber ein neues Survival-Spiel aus Deutschland hat schon 112.000 Spieler auf Steam

Der Release und unerwartete Erfolg von Palworld hat Entwickler und Spieler gleichermaßen überrascht. In dem Hype um das neue Sandbox-Spiel mit Pok- äh, Pals und Knarren, ging ein anderes Spiel ziemlich unter: Enshrouded. Das Survival-Adventure aus Deutschland muss sich gegen einen harten Konkurrenten behaupten – und schafft es.

Was ist das für ein Spiel?

In Enshrouded beherrscht eine finstere Macht das Land und deckt es mit „Miasma“ ein, ein für Menschen und viele andere Wesen tödlicher Nebel. Ihr spielt einen „von der Flamme Berührten“, der dem Miasma trotzen kann und helft dabei, die Welt zurückzuerobern.

Im Kern ist Enshrouded ein Sandbox-Spiel mit Survival- und Adventure-Anleihen wie aus Valheim und Zelda. Eine Zeit lang galt es als „Minecraft für Erwachsene“, bietet aber am Ende deutlich mehr Inhalte in Sachen Kampf, Bau und Erkundung.

Enshrouded erschien am 24. Januar im Early Access auf Steam. Das Spiel stammt vom deutschen Indie-Studio Keen Games aus Frankfurt am Main.

So steht Enshrouded gerade da: Laut steamcharts hat hat Enshrouded über 74.000 Spieler durschnittlich seit Release und sogar über 112.000 in der Spitze. Dieser Peak wurde erst jetzt, am Wochenende des 27. Januar, erreicht.

Die Bewertungen sind mit 84 % „sehr positiv.“ Großes Lob bekommen vor allem die Schönheit der Welt, die Erkundung sowie das Bau- und Voxel-System. So gut wie alles in Enshrouded ist terraformbar, ihr könnt abbauen wie ihr lustig seid und sogar Häuser und Basen in Höhlen bauen, wenn ihr wollt.

Kritik gibt es dagegen hauptsächlich für den optionalen Multiplayer/Koop-Teil. Enshrouded lässt sich mit bis zu 16 Spielern zocken, der Fortschritt ist aber an den Server-Besitzer gebunden. Alleine habe man mehr vom Spiel, meinen etliche Spieler.

Dazu kommen ein paar wenige und meist vernachlässigbare Bugs. Enshrouded kommt allgemein hervorragend an und ist offenbar genau das, was über 100.000 Spieler gerade wollen. Nur der Zeitpunkt für den Release hätte wohl besser sein können.

Enshrouded ist ein Top-Spiel, aber geht gegen Palworld unter

Enshrouded ist ein Top-Spiel, aber geht gegen Palworld unter

Am 19. Januar, also kurz vor dem Release von Enshrouded, ist mit Palworld ein Konkurrent erschienen. Das „Pokémon-Spiel mit Knarren“ hat sich als außerordentlich erfolgreiches Sandbox-Spiel mit vielen Erkundungs-, Bau- und komplexen Zuchtmechaniken entpuppt.

Der Erfolg kam so überraschend, dass die Entwickler ein Notfall-Meeting abhalten mussten und die Server dem Ansturm nicht standhalten konnten. Ähnliches ist schon bei Baldur‘s Gate 3 passiert.

Mittlerweile hat Palworld über 2 Millionen Spieler und ist das meistgespielte Spiel auf Steam (via steamcharts). Ein guter Teil dieser Spieler hätte auch Interesse an Enshrouded gehabt – das kam aber eben erst später.

Auf Reddit und in anderen sozialen Medien berichten Spieler, dass sie sich zerrissen fühlen. Beide Spiele seien toll, aber man habe eben schon mit Palworld angefangen. Enshrouded käme dann irgendwann später dran.

Andere sehen Enshrouded als perfekte Alternative zu Palworld. Wer die bunte Welt mit den urigen Viechern und Knarren aus irgendeinem Grund nicht mag, habe mit Enshrouded den idealen Platz zum Ausweichen.

Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen: Enshrouded bietet eine hervorragende Fantasy-Welt, in der man sich leicht verliert. Mir macht besonders das Kämpfen Spaß, Skills ermöglichen verschiedene Spielstile und die verschiedenen Waffen wie Zweihandaxt, Schwert und Schild oder Zauberstab fühlen sich allesamt gut an. Mit etwas mehr Testzeit taucht Enshrouded sicherlich bald auf meiner Liste mit den besten Survival-Games auf.