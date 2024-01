Palworld: Pokémon Company veröffentlicht Statement – So verfahren sie mit dem Steam-Hit

Mehr zum Thema: Bislang gab es noch keine Klage seitens Nintendo oder der Pokémon Company in Richtung Palworld. Wir haben den bekannten Anwalt für Internet- und Medien-Recht Christian Solmecke befragt, auf welcher Grundlage ein solcher Vorgang aber möglich wäre. Seine Einschätzung findet ihr in diesem Beitrag: Könnte Nintendo den Steam-Hit Palword erfolgreich verklagen? – Wir fragen einen Anwalt

Palworld: Alle Bosse mit Standorten in der Übersicht – So besiegt ihr sie

Twitch-Streamer erklärt, wieso Palworld so ein Hit ist: Richtet sich an normale Leute, nicht an irre Freaks

Die Pokémon Company scheint ein genaues Auge darauf zu werfen, wie mit ihren Schöpfungen umgegangen wird: „Wir beabsichtigen, alle Handlungen, die die Rechte am geistigen Eigentum der Pokémon verletzen, zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen“, so das Statement.

In dem Statement wird Palworld nicht beim Namen genannt, dennoch dürfte klar sein, dass sich die Nachricht in Richtung des Steam-Hits richtet. Die Pokémon Company erklärt, viele Anfragen in der Hinsicht erhalten zu haben und verdeutlicht, man habe „keine Genehmigung für die Nutzung des geistigen Eigentums oder der Vermögenswerte von Pokémon in diesem Spiel erteilt.“

