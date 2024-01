Nightingale gibt einen Monat vorm Release auf Steam neue Einblicke in das Survival-Game – Zeigt Monster, Maps und Magie

Das neue Survival-Game Nightingale hat mehr von seinem Gameplay gezeigt. Zu sehen war auch ein Multiplayer-Kampf gegen ein riesiges Monster.

Was ist Nightingale? Nightingale (Steam) ist ein kommendes PvE-Survival-Spiel von Inflexion Games, das solo oder im Koop gespielt werden kann. Das Setting des Titels basiert auf einer viktorianischen Fantasy-Welt mit Elementen vom industrialisierten England. Es wird auch Feenwesen und Monster geben.

Was das Gameplay betrifft, liegt der Fokus von Nightingale auf Erkundung, Crafting und dem gemeinschaftlichen Bau. Euer Ziel ist es, eine neue Welt zu erkunden und dort ein Leben zu beginnen.

Das Überleben in der neuen Welt ist allerdings nicht ungefährlich und überall drohen neue Gefahren. In einer neuen Preview haben wir jetzt ein bisschen mehr über die Besonderheiten dieser Welt und ihren Gegebenheiten erfahren.

Was zeigte die Preview? Inflexion Games hat IGN bereits einen Blick auf Nightingale werfen und eine Preview zu dem Spiel veröffentlichen lassen.

Bereits in den ersten 2 Minuten des Videos lernen wir Puck kennen, der euch die Welt des Survival-Games erklärt. Kurz danach sehen wir einen Kampf gegen ein Rudel Wölfe, das Fischen mit einer Angel und das Mary Poppins -mäßige Gleiten mit einem Regenschirm.

Insgesamt erhalten wir eine grobe Übersicht über verschiedene Features des Spiels, darunter die Funktionsweise von Magie, der Entstehung der prozedural generierten Realms sowie der Multiplayer-Jagd nach Apex-Kreaturen.

Falls ihr selbst einen Blick in das YouTube-Video werfen wollt, binden wir es euch hier ein:

Preview gibt Einblicke in Monster, die Realm-Karten und das Magie-System

Was verrät uns die Preview zu den Monstern? In Nightingale wird es riesige Monster, sogenannte Apex-Kreaturen geben, die ihr in Multiplayer-Kämpfen jagen und besiegen könnt.

Der Kampf gegen eine Apex-Kreatur ist wie ein Bosskampf aufgebaut. Dementsprechend müsst ihr koordiniert vorgehen und mit unvorhergesehenem Chaos rechnen. Doch schafft ihr es, eine solche Apex-Kreatur zu besiegen, könnt ihr mit lohnenswerten Belohnungen rechnen.

Außerdem sei es laut IGN auch möglich, in den sogenannten Vaults auf Apex-Kreaturen als finalen Bosskampf zu treffen. Vaults sind demnach prozedural generierte Dungeons, die in etwa wie die Strikes in Destiny 2 aufgebaut seien. Ihr lauft also von A nach B, tötet alles auf dem Weg und kämpft am Ende gegen eine Apex-Kreatur.

Was verrät uns die Preview zu den Maps? Im Verlauf des Spiels werdet ihr die Möglichkeit freischalten, mittels den sogenannten Realm Cards Portale zu neuen Welten zu öffnen. Das war zwar schon bekannt, doch die Preview hat nochmal bildlich veranschaulicht, wie das Prinzip dahinter funktioniert.

Das Wichtigste, was ihr dazu verstehen solltet, ist: Pro Portal lassen sich mehrere Karten kombinieren. Die dann erschaffenen Maps, zu denen ihr durch diese Portale reisen könnt, werden anhand der von euch gewählten Karten komplett prozedural generiert.

Insgesamt gibt es drei Arten von Karten: Biom, Major und Minor, wobei eine Biom- und eine Major-Karte zum Öffnen eines Portals erforderlich sind.

Biom-Karten bestimmen das Biom, also ob es sich beispielsweise um ein Sumpf-, Wald- oder Wüsten-Gebiet handelt

Major-Karten bestimmen lose die Schwierigkeit des Gebiets, in das ihr durch das Portal reist. So kann eine Karte beispielsweise für eine moderate Gefahr innerhalb des Realms sorgen.

Minor-Karten sind optional und beeinflussen gemäß IGN Aspekte wie das Wetter oder die Kreaturen und können jederzeit ausgetauscht oder deaktiviert werden.

Außerdem verriet uns die Preview, dass es die namensgebende Stadt Nightingale, dessen Erreichen unser großes Ziel in dem Survival-Game ist, in der Early-Access-Phase des Spiels noch nicht geben wird.

Was verrät uns die Preview zur Magie? Gemäß der Preview sei es für Menschen nicht möglich, Gegenstände nur mit der Hilfe von Magie zu erschaffen. Stattdessen müsst ihr in Nightingale Materialien sammeln und herstellen, um mit ihnen Gegenstände zu verzaubern.

Ihr könnt also nur Magie einsetzen, während ihr beispielsweise eine verzauberte Waffe nutzt.

Nightingale ist übrigens ein Spiel, das vollkommen auf PvP verzichtet. Ihr werdet eure magischen Waffen also nie gegen Spieler richten müssen. Weitere Survival-Games, die nur auf PvE setzen, findet ihr hier: 7 friedliche Survival-Spiele, die ganz ohne PvP auskommen – Für Steam, PlayStation und Xbox