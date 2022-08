Nightingale: In dem neuen Survival-Game auf Steam trifft das viktorianische Zeitalter auf Magie und die Fans lieben es

Die Entwickler von Nightingale haben die Welt des 2023 erscheinenden Survival-Games in einem neuen Video genauer vorgestellt und erklärt, wie die Idee hinter dem Setting entstand.

Was sagen die Entwickler? In dem neuen Video erklären die Entwickler, dass die Inspiration zu Nightingale durch den Roman „Jonathan Strange & Mr Norrell“ kam, in dem es um die zwei titelgebenden Zauberer und um Magie geht.

Zudem sagen sie, dass sie sich in das viktorianischen Zeitalter verliebt haben, das anschließend in das Design der Welt floss. Diese Welt ist wiederum ein Bestandteil einer alternativen Realität, in der Menschen Magie studieren und anwenden.

Außerdem erklären die Entwickler, was die Hintergrundgeschichte des Survival-Games ist und was die Realmwalkers sind.

„Hört sich an, als hätte man sich sehr viele Gedanken über die Welt gemacht“

Was sagen die Fans? Die Kommentare auf YouTube sind unter dem Video sehr positiv. Viele Nutzer drücken ihre Vorfreude auf das Survival-Game aus.

Canaan Collins: „Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf dieses Spiel freue!“

Daniel: „Ich verfolge dieses Spiel schon seit seiner Ankündigung und habe mich auch für die Beta angemeldet. Ich hoffe, dass ich das Spiel bald testen kann! Sieht toll aus!“

Sanctioned: „Ihr macht das wirklich toll! Die Geschichte sieht so reichhaltig und so voller Lore aus.“

Kinereal Obren: „Man, so ein Spiel habe ich mir schon lange gewünscht.“

QuBe13: „Ich bin so gespannt auf dieses Spiel! Hört sich an, als hätte man sich sehr viele Gedanken über die Welt gemacht und das ist so wichtig für ein Spiel wie dieses!“

Ren Delaney: „Ich habe mich schon allein wegen des Stils und des Genres auf dieses Spiel gefreut, aber omg, diese Geschichte ist so cool, ich bin total gehypt!“

Was sagt ihr zu der Welt von Nightingale? Interessiert euch der Mix aus Magie, Survival-Elementen und dem viktorianischen Zeitalter oder ist euch das ganze zu verrückt? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus findet jedenfalls, dass Nightingale aussieht, als wäre es das, was sich New World nicht getraut hat zu sein.

