Ihr habt schon viel vom MMORPG Black Desert (BDO) gehört, es aber selbst noch nicht gespielt? Dann ist jetzt die ideale Gelegenheit, um einzusteigen.

Was ist das für ein Angebot? Bis zum 2. März um 16 Uhr ist es möglich, dass ihr euch das MMORPG Black Desert Online kostenlos über Steam – und auch über die offizielle Website – holt. Regulär kostet die Version 9,99 Euro.

Ein gutes Angebot

Was enthält dieses Angebot? Ihr bekommt das Anfängerpaket gratis. Dieses enthält den Zugang zum MMORPG. Es sind keine der zusätzlichen Inhalte etwa des Pakets des Reisenden oder des Pakets des Entdeckers dabei.

Wie sieht es mit den anderen Paketen aus? Die beiden Bundles, Paket des Reisenden und Paket des Entdeckers, befinden sich bis zum 2. März im Angebot. Ihr könnt sie um 60 % vergünstigt kaufen – ebenfalls über Steam oder über die offizielle Website von Black Desert.

Gilt das Angebot auch für die Konsolenversionen? Nein, die Promo-Aktion ist auf die PC-Fassung beschränkt. Auf Xbox One und PS4 müsst ihr euch das Spiel nach wie vor kaufen.

So holt euch das Spiel: Besucht entweder den Store auf der offiziellen Website des MMORPGs oder die Steam-Seite. Dort legt ihr das Anfängerpaket in den Warenkorb und schließt diesen „Kauf“ ab. Ihr müsst nichts bezahlen und könnt dann direkt mit dem Download beginnen, das Spiel installieren und gleich loslegen.

Das MMORPG Black Desert Online überzeugt durch seine tolle Grafik.

Ein erfolgreiches MMORPG

Warum ist es eines der besten MMORPGs? Black Desert sieht nicht nur richtig gut aus, es bietet zudem jede Menge Content. Neben Quests und PvE-Inhalten wie die Jagd nach Monstern, könnt ihr auch an riesigen PvP-Schlachten teilnehmen.

Weiterhin ist es möglich, Handwerker zu werden und die Abenteurer mit Ausrüstung zu versorgen. All das kommt bei den Spielern richtig gut an, was sich sowohl an den Bewertungen des MMORPGs als auch an den Spielerzahlen zeigt.

Wie gut kommt Black Desert an? Auf Steam liegen die Bewertungen der vergangenen 30 Tage bei 81 %. Die Gesamtwertung beträgt 71 %. Besonders gelobt wird die Grafik und auch die spielerischen Freiheiten kommen sehr gut an.

Allerdings werden immer wieder Vorwürfe von Pay2Win laut und die PvE-Inhalte sind nicht ganz so ausgeprägt vorhanden. BDO ist eher eine Sandbox und legt viel Wert auf das PvP.

Black Desert Online gibt es aktuell kostenlos für PC.

Wie sieht es mit den Spielerzahlen aus? Laut Steamcharts spielten im Schnitt rund 14.600 Spieler gleichzeitig BDO in den vergangenen 40 Tagen. Ihr solltet also genug Mitspieler finden. Generell sind die Spielerzahlen recht stabil.

Wie steht es um die Zukunft des MMORPGs? Black Desert wird regelmäßig um neue Inhalte erweitert. Die Entwickler haben vor etwa einem Monat eine Roadmap mit den Inhalten veröffentlicht, welche für die erste Hälfte des Jahres 2020 geplant sind. Ihr könnt euch also darauf einstellen, dass einiges an neuem Content kommt.

