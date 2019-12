In der koreanischen Version von Black Desert Online ist die neue Klasse Hüterin erschienen. Die ersten Reaktionen fallen jedoch eher negativ aus. Zudem wurde ein Release-Datum für den Westen bekanntgegeben.

Was ist das für eine Klasse? Die Hüterin (englisch Guardian) ist die neuste Klasse in Black Desert Online und ist nordisch angehaucht. Sie trägt Fell und hochhackige Schuhe und wurde mit einem Bild am 22. November vorgestellt.

Zu diesem Bild gab es einen kleinen Lore-Text. Diesem kann man entnehmen, dass die Hüterin im Konflikt mit einem falschen Gott steht. Ihr Ziel ist es nun, eine Flamme zu finden, um den falschen Gott damit zu töten.

Wie alle Klassen in Black Desert liegt ihr Fokus auf dem Schaden. Eine klassische Holy Trinity gibt es nicht. Dazu nutzt sie eine Axt, mit der sie kräftig zuschlagen kann, und einen Schild.

Neben dem verlinkten Trailer könnt ihr euch hier ein Video zur Charaktererstellung anschauen.

Wann erscheint die Hüterin? Die Hüterin könnte bei uns am 22. Januar 2020 erscheinen. Zumindest sind die Veröffentlichungen der Klasse für Japan und in Brasilien für dieses Datum geplant. Damit würden die ursprünglichen Vermutungen eingehalten, laut denen die Klasse noch in diesem Winter kommen soll.

Die Hüterin ist jedoch bereits heute, am 17. Dezember, in Korea erschienen. Erste Spieler präsentierten die Klasse daraufhin auf Twitch. Dort kann sie bisher nicht überzeugen.

Hüterin ist langsamste Klasse

Was wird kritisiert? In den ersten Livestreams wirkt die Hüterin sehr langsam und behäbig. Sie holt beim Schwung ihrer Axt sehr weit aus und schlägt sehr langsam zu. Das passt nicht zu dem dynamischen Kampfsystem von Black Desert.

Obwohl der Schaden ganz passabel wirkt, sind viele Spieler von der Umsetzung enttäuscht:

Moai_Plus: „Ich kann mir nicht vorstellen, von irgendeiner Klasse auf diese zu wechseln. Sogar der Striker wirkt schnell, verglichen mit der Hüterin.“

savedawhale: „Die Klasse ist so langsam, dass einige Streamer „5 Attackspeed Guardian“ zu ihrem Titel hinzugefügt haben, damit die Spieler aufhören danach zu fragen. Es ist wirklich brutal von dem, was wir bisher sehen konnten. Sogar schlimmer als bei den Lahn, bevor die einen Speedbuff bekommen hatten.“

Castlevania: „Wenn sie wirklich eine Tank-Klasse wird, dann kann ich mir das vorstellen. Wenn nicht, ist sie immerhin hübsch anzuschauen.“

In diesem Twitch-Clip eines koreanischen Spielers könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen:

Kommt es zu einer schnellen Überarbeitung? Viele Spieler vermuten, dass die Klasse noch vor dem Release im Westen überarbeitet werden könnte. Der reddit-Nutzer DmikeBNS schreibt dazu:

„Obwohl es irgendwie zur Ästhetik der Hüterin passt, bezweifle ich, dass sie so bleiben wird. Sie wird mit ziemlicher Sicherheit Buffs bekommen, um ihren Spielstil zu verbessern. Das haben sie es für jede einzelne neue Klasse nach der Veröffentlichung getan. Abgesehen davon, dass sie eine 600 Pfund schwere Handaxt schwingt, sehen ihre Fähigkeiten erstaunlich aus.“

Er spielt dabei unter anderem auf den schnellen Fix an der Klasse Shai an, die im Juni 2019 erschienen ist. Sie sollte eine soziale Klasse werden und für Support sorgen. Doch das Experiment scheiterte. Inzwischen ist auch sie auf Schaden getrimmt.

Was habt ihr bisher für einen ersten Eindruck von der neuen Klasse? Gefällt sie euch oder sollte sie dynamischer werden?