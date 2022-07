Black Desert: Erster Spieler in Europa erreicht Level 67 nach 837 Tagen Grind – So hat er es gemacht

Im MMORPG Black Desert gibt es kein maximales Level. Allerdings steigt die Kurve der benötigten Erfahrung mit jedem neuen Level weiter an. Der deutsche Spieler Florian aka RisingSun hat als erster Europäer Level 67 erreicht. Wir von MeinMMO haben uns bei ihm nach seinen Tricks und Beweggründen für das Leveln erkundigt.

Wie lange brauchte er für Level 67? 2020 haben wir darüber berichtet, dass RisingSun der erste Spieler aus Europa war, der Level 66 erreichte. Nun, etwas mehr als zwei Jahre später, stieg er wieder als erster Europäer auf die nächste Stufe:

Am 27. März 2020 schaffte er Level 66.

Am 11. Januar 2022 schaffte er den Meilenstein von 50 % der benötigten Erfahrungspunkte bis Level 67.

Am 8. Juli 2022 gelang ihm dann das Level-Up.

Auffällig ist, dass die ersten 50 % deutlich länger gedauert haben, als die zweiten 50 %. Das liegt daran, dass es eine neue, schnelle Methode zum Leveln gibt. Zudem steigt die Motivation, je näher man dem Ziel kommt.

Das Level-Up auf Stufe 67 könnt ihr euch übrigens in diesem Clip anschauen, denn RisingSun ist als PvEnvironment aktiv auf Twitch unterwegs:

Der erste Spieler, der weltweit Level 67 erreichte, war übrigens ein Amerikaner. Ihm gelang dies schon im März 2022.

Mischung aus aktivem Grind und AFK auf die Puppe hauen

Wie hat RisingSun gelevelt? Im Gespräch mit MeinMMO verriet der Spieler, auf welche drei Methoden er gesetzt hat. Am meisten hat er am Gyfin Rhasia Temple gegrindet.

Dieser bekam am 9. Februar 2022 eine Überarbeitung. So wurden die unteren Teile zu Grind Spots für Solo-Spieler umgeändert. Außerdem wurde mit der großen Winter-Erweiterung ein neuer Slot für Ausrüstung hinzugefügt: die Artefakte. Darüber lassen sich zusätzliche EP-Buffs gewinnen (via BlackDesertFoundry).

So kommt man am Gyfin Rhasia Temple mit allen Buffs, die zur Verfügung stehen, auf etwa 0,05 % Erfahrungspunkte pro Stunde. Das Leveln von 66 auf 67 dort würde also allein 2.000 Stunden Grind benötigen. Zudem benötigt ihr 300 AP und 380 DP, um dort problemlos farmen zu können.

Die zweite weiteren genutzten Methoden waren:

Das Rote Schlachtfeld (PvP). Um hier aber wirklich erfolgreich zu sein, muss man Runden „snipen“, in denen man ihnen später, kurz vor der Sperre, beitritt. Diese Sperre tritt 10 Minuten vor Rundenende auf. So, und mit zusätzlichen Quests, kann man etwa 0,1 % Erfahrung pro Stunde verdienen.

Die Trainingspuppen. Dort bezahlt ihr Silber, um dann stundenweise automatisch auf die Puppen zu hauen, ohne selbst am PC sein zu müssen. Das bringt etwa 0,008 % der Erfahrungspunkte pro Stunde.

RisingSun betont außerdem, dass das Leveln auf dem Schlachtfeld in der Community eher unbeliebt ist. Viele, die leveln, interessieren sich wenig für den Ausgang der Runde und sieht oft keine aktiven PvP-Spieler.

Warum tut er sich diesen Grind überhaupt an? Auf diese Frage antwortete RisingSun:

Muss es dazu einen Grund geben, frage ich mich immer. Für mich ist der Grind mit mehreren Zielen, also Erfahrungspunkte und Silber, sinnvoller als der reine Grind fürs Geld. Das positive Feedback von vielen Leuten motiviert und bestätigt mich zusätzlich.

2020 betonte er zudem in unserem Interview, dass er sich auch gut mit dem Grind von dem Mist ablenken könne, den er durchgemacht habe. Diese Erfahrung haben auch wir von MeinMMO selbst gemacht:

Während viele Spieler Grinden in MMORPGs nervig finden, genieße ich es gerade richtig

Wenn Leute selbst hohe Level ergrinden wollen, empfiehlt RisingSun auf jeden Fall den Gyfin Rhasia Temple. Dies sei der drittbeste Ort, um Geld zu verdienen, und mit Abstand der beste Ort, um EP zu farmen. Die Levelaufstiege von 64 auf 65 und 65 auf 66 sollen dort „nur“ wenige Wochen dauern.

Wer überhaupt erstmal bis Level 61 kommen möchte, kann auf unseren Level-Guide für Anfänger zurückgreifen.

Generell empfiehlt er jedoch, Black Desert und auch andere Games so zu spielen und zu genießen, wie es einem am meisten Spaß macht.

Levelt RisingSun nun auf 68 weiter? Nein, zumindest sei es aktuell nicht sein Ziel, als erster Level 68 zu erreichen. Es besteht aber die Möglichkeit, dass wir in zwei Jahren erneut darüber berichten, dass RisingSun einen neuen Level-Rekord aufgestellt hat.

Was sagt ihr zu diesem besonderen Erfolg? Könntet ihr euch vorstellen, hunderte oder tausende Stunden an einem Ort zu grinden?

Während Black Desert noch immer ein großer Erfolg ist, wird nun ein Ableger des Spiels auf Steam geschlossen:

