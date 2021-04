Grind in MMORPGs ist ein heikles Thema. Er wird oft genutzt, um die Spieler langfristig bei Laune zu halten, aber gleichzeitig wird er von vielen Spielern als nervig empfunden. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch jedoch hat sich aktuell in den Grind in Black Desert verliebt. Für ihn hat es etwas Entspannendes und schon fast etwas Meditatives.

Wenn ich jemandem erzähle, dass ich gerade Spaß am Grinden habe, werde ich schief angeguckt. Denn Grind wird meist als anstrengend, zeitraubend und unnötig angesehen. Ich selbst hatte lange Zeit Probleme mit dem Grind, vor allem wenn es nicht mal richtige Aufgaben gab, sondern nur stumpf Mobs geklatscht werden mussten.

Das hat sich in den letzten Monaten verändert. Es mag durchaus daran liegen, dass Winter war, man permanent durch die Pandemie eingeschränkt wurde und es einfach an spannenden, neuen MMORPGs mangelt, doch das Grinden hat sich bei mir in eine Art Ventil verwandelt.

Ich schaffe es inzwischen, mich dabei komplett zu entspannen und auch mal den Frust des Alltags loszuwerden. Mir tut das Grinden überraschend gut und in diesem Artikel möchte ich euch einen kleinen Einblick geben, woran das liegt.

Was ist überhaupt Grind? Das Grinden bezeichnet bei MMORPGs eine mühselige, aber geistlose Tätigkeit, bei der man oftmals die immer gleiche Aufgabe erledigt. Die bekanntesten Beispiele dafür ist das Töten der immer gleichen Mobs, ohne dabei Quests zu erledigen oder sich sonst anderweitig zu betätigen. Doch auch das stumpfe Farmen von Materialien oder das immer gleiche Erledigen von Aufgaben oder Dungeons in der Hoffnung ein bestimmtes Item zu bekommen, werden als Grind bezeichnet.

Monster schnetzeln, Fortschritt haben und gleichzeitig Netflix schauen

Wie kam ich zum Grinden? Meinen Spaß habe ich in den letzten Monaten vor allem in dem MMORPG Black Desert gehabt. Das ist bekannt dafür, dass es “grindig” darin zugeht, auch weil es kein Max-Level gibt und man so im Grunde endlos weiter spielen kann. Der höchste europäische Spieler hat derzeit die Stufe 66 erreicht.

Genau dieser Spieler, Florian aka RisingSun, hat damals im Interview zu mir gesagt, dass er gerne in BDO grindet. Das war im April 2020 und für mich war es damals nur schwer nachzuvollziehen. Eigentlich habe ich Grind über viele Jahre belächelt, ignoriert und irgendwie empfand ich es als unnötig.

“Warum sollte ich stundenlang die gleichen Mobs hauen, statt mit anderen Spielern in Dungeons zu gehen, PvP zu machen oder spannende Geschichten zu erleben?”

Black Desert bekam zuletzt die neue Klasse Sage. Auch mit der war ich schon unterwegs.

Doch in den letzten Monaten hat sich mein Mindset in dieser Hinsicht geändert:

Mit anderen Spielern unterwegs zu sein, kann frustrierend und nervig sein. Wipes strengen an und wenn es in richtig harte Dungeons geht, ist Kommunikation im Voice nötig.

Sich auf eine spannende Geschichte einzulassen wiederum verlangt Konzentration und den Willen diese aktiv zu verfolgen.

PvP hat ebenfalls eine Mischung aus Frust und Anstrengung, zumindest wenn man, wie ich, immer gewinnen will.

Doch manchmal gibt es einfach Tage, da hat man keine Lust auf Kommunikation oder einfach keine Konzentration für eine spannende Geschichte mehr übrig. Früher war das recht selten bei mir, doch in den letzten Monaten kam das häufiger vor.

Mir fehlte ein Ventil, eine Beschäftigung in Spielen, die ich ohne Konzentration erledigen kann. Und so habe ich mich dem Grind zugewandt.

Was mache ich beim Grinden? Derzeit verbringe ich meine meiste Zeit in Black Desert. Das Spiel bietet unheimlich viele Möglichkeiten zur Beschäftigung, darunter ein spannendes Wirtschaftssystem, Housing, Rollenspiel oder PvP.

Ich wiederum habe mir das stumpfste überhaupt herausgesucht: Mobs klatschen.

Die Spielwelt von Black Desert teilt sich in verschiedene “Spots” auf, also Orte, an denen sich viele Monster einer bestimmten Stufe versammelt. An diesen Spots grindet man dann einfach, in dem man die Mobs besiegt. Hat man ein gewisses Level bzw. später eine Ausrüstung erreicht, zieht man dann zum nächsten Spot weiter. Fertig.

Auf der Map von Black Desert werden die verschiedenen Spots gezeigt. Anfangs werden noch Level angegeben, später AK (Angriffskraft).

Warum tue ich das? Je nach Grind-Spot muss man zwar ein wenig aufpassen, wenn die Monster plötzlich zu stark werden, aber im Grunde kann man diesen Grind total kopflos und ohne auf das Geschehen zu achten betreiben. Ich bleibe meist leicht unter meinem AK-Level (meiner Angriffskraft), damit es wirklich einfach ist.

Das Grinden hat bei mir gleich mehrere positive Aspekte:

Ich kann den Stress des Tages abschütteln, in dem ich Monster zerlege

Ich sammle Loot und XP, was mir trotzdem einen Fortschritt im Spiel bringt

Ich schaue nebenbei Livestreams auf Twitch oder Serien auf Netflix, was zur Entspannung beiträgt

Ich chatte gleichzeitig ein bisschen mit den Gildenkollegen

Der zweite und letzte Aspekt sind gleichzeitig die Gründe, warum ich gerne in einem MMORPG grinde und mich beispielsweise nicht in einen Singleplayer stürze.

Denn zum einen sammle ich Fortschritt und erreiche neue Gebiete oder Ausrüstung, was in mir ein positives Gefühl auslöst und was mir hilft, wenn ich mal wieder Lust auf die richtigen MMO-Inhalte habe. Zum anderen habe ich immer noch Kontakt zu Leuten, mit denen ich gerne schreibe oder mal unterwegs bin.

Grind ist nur dann gut, wenn er optional ist

Bin ich jetzt ein riesiger Fan von Grind? Jein! Denn Black Desert und das Klatschen von Mobs stellen für mich so ein bisschen die Ausnahme dar. Zwar bringt es minimale Vorteile, wenn man über Level 63 hinaus levelt, aber die kleinen Attributsboni spielen im Gameplay keine entscheidende Rolle.

Darum ist der Grind in Black Desert ab einem gewissen Punkt im Grunde optional. Und das ist meiner Meinung nach “guter Grind”, wenn ich ihn durchleben kann, aber nicht muss.

Wenn der Grind jedoch zum Zwang wird, beispielsweise weil es keine Quests mehr gibt oder ein bestimmtes Item-Level vorausgesetzt wird, dann stehe ich dieser “Spielart” weiterhin kritisch gegenüber.

Auch Black Desert hat übrigens “schlechten Grind” beziehungsweise einen Aspekt, der mir nur wenig zusagt. Um Ausrüstung zu leveln braucht man Glück und kann dabei auch Stufen verlieren. Ein System, das mir überhaupt nicht zusagt und was ein Grund dafür ist, dass ich lange Zeit überhaupt kein Black Desert gespielt habe.

In Black Desert hat das Verstärken von Ausrüstung immer etwas mit Glück zu tun. Auf hohen Stufen kann der Gegenstand sogar schwächer dabei werden.

Welches Spiel verzichtet fast komplett auf Grind? Guild Wars 2! Und nicht umsonst gehört es zu meinen liebsten MMORPGs. Dort ist das Leveln auf Stufe 80 und das Erreichen der besten Ausrüstung schnell erledigt.

Das Spiel wiederum setzt ein wenig auf “Fashion-Grind”. Man macht es sich also zur Aufgabe besonders gut auszusehen, etwa in dem man bestimmte Rüstungssets farmt oder Farben freischaltet, um diese dann einzufärben.

Wie steht ihr zu Grind? Und wobei könnt ihr in Games so richtig abschalten? Verratet es uns in den Kommentaren und der Umfrage!

In Guild Wars 2 habe ich auch einer meiner kuriosesten Gaming-Erlebnisse gehabt. So wurde ich mit echtem Geld bezahlt, um in Raids zu sterben. Lest hier die ganze Geschichte: Ich habe für das Sterben in MMOPRG-Raids Geld bekommen und es war großartig.