Black Desert: Neue Erweiterung lockt Spieler, die das MMORPG eigentlich nicht mögen – Setzt auf mehr Story, weniger Grind

Das MMORPG Black Desert bekommt in der ersten Hälfte von 2023 die neue Erweiterung “Land of the Morning Light”. Diese verzichtet auf die üblichen Grind-Spots und ersetzt sie durch Bosskämpfe. Aber auch sonst bietet sie einige ungewohnte Neuerungen. Wir von MeinMMO stellen euch die Inhalte genauer vor.

Was steckt in Land of the Morning Light? Ein großer Fokus der neuen Erweiterung liegt auf der Story. Diese soll jedoch nicht linear durch eine Quest-Reihe erzählt werden, sondern setzt auf 15 verschiedene, kleine Story-Kapitel, die ihr in einem neuen “Story-Book” verfolgen könnt. Wie schon in der Erweiterung “Eternal Winter” soll es Cutscenes und gesprochene Dialoge geben.

Auch auf die typischen Grind-Spots, für die Black Desert sehr bekannt ist, wird verzichtet. Stattdessen gibt es den Boss Rush. Im neuen Gebiet erwarten euch insgesamt 8 Bosse mit jeweils 10 Schwierigkeitsgraden. Die Kämpfe sollen anspruchsvoll sein und mit verschiedenen Mechaniken versehen werden.

Das Interessante an den Bosskämpfen ist, dass eure Ausrüstung keine so große Rolle spielt. Stattdessen könnt ihr neue Attribute leveln, spezifisch für diese Kämpfe. Das hilft vor allem Spielern, die sich bisher keine starke Ausrüstung ergrindet haben.

Zudem bringt die Erweiterung:

Neue Gegnertypen

2 neue Housing-Spots

Ein neues Schiff

Ein neues Minigame für die Life Skills

Neue Endgame-Ausrüstung

Einen ersten Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Wunderschöne Umgebung, immersive Geschichte und eine neue Mechanik um Bosskämpfe

Was ist das Setting der Erweiterung? Die neuen Gebiete sollen grafisch wunderschön aussehen, mit riesigen Bambus-Bäumen und bunten Blumenfeldern. Zudem erwarten euch mehrere neue Gegnervölker, darunter die Horang – Tiger auf zwei Pfoten – sowie die Hare (Hasen) und die Tortoise (Schildkröten). Auch neue Arbeiter und eine Production-Node sind mit dabei.

Black Deserts Executive Producer Jaehee Kim sagte dazu im Interview mit uns:

Mit Land of the Morning Light werden die Spieler in der Lage sein, atemberaubende neue Grafiken zu erleben, die nicht nur von der koreanischen Joseon-Dynastie [dem letzten Abschnitt der Königszeit] inspiriert wurden, sondern auch noch nie zuvor in einem derzeit auf dem Markt befindlichen Videospiel zu sehen waren, wodurch sie etwas ganz Neues erleben können. Wir glauben, dass die neue Erweiterung dem Spiel eine gewisse Frische verleihen wird, die über die wöchentlichen Updates hinausgeht, die Black Desert den Spielern bietet.

Ein Teil dieser Frische kommt aus der Story. Diese wird in über 100 Cutscenes und 5.000 Voice-Lines erzählt. Sie weicht jedoch von der großen, übergreifenden Geschichte von Black Desert ab und fokussiert sich stattdessen nur auf die Insel und vor allem die Bosse dort.

Insgesamt wird es 15 Story-Kapitel geben, die alle in der neuen Stadt Dalbeol Village starten. Ihr aktiviert sie über ein Story-Buch. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle, jedoch könnt ihr nur einer Geschichte gleichzeitig folgen.

Obwohl die Entwicklung von Geschichten mit einem derartigen Fokus viel kostet und verschiedene Überprüfungsprozesse und Lokalisierungen erfordert, werden wir uns diesen Herausforderungen weiterhin stellen, da wir möchten, dass unsere Spieler unser Spiel in einer noch immersiveren und spannenderen Umgebung genießen können. Jaehee Kim

Wer übrigens alle 15 Kapitel abschließt, bekommt +1 AP und +1 DP für die gesamte Account-Familie – ein netter, kleiner Bonus.

So sieht das neue Story-Book aus.

Was steckt hinter dem Boss-Rush? Das Herzstück der neuen Gebiete ist der Boss-Rush, der die traditionellen Grind-Spots ersetzt. Es gibt 8 Bosse, die jeweils ein eigenes Thema, 10 Schwierigkeitsgrade und ein eigenes Attribut bekommen, darunter Sonne, Mond und Erde.

Die Low-Level-Bosse sollt ihr ohne das besondere Attribut bezwingen können, doch für die hohen Stufen müsst ihr euch darauf fokussieren. Dazu gibt es die “Jewels of Light”, die ihr im neuen Gebiet sammeln könnt. Diese könnt ihr dann in ein Attribut investieren. Ihre Anzahl ist jedoch begrenzt, sodass ihr euch nur auf wenige Attribute spezialisieren könnt und nicht für jeden Boss ideal seid. Für 2 Millionen Silber könnt ihr die Verteilung jedoch jederzeit zurücksetzen.

Laut den Entwicklern kommt etwa 80 % des Schadens und eurer Defensive aus den neuen Attributen und nur 20 % aus eurer normalen Ausrüstung. So können auch Spieler nützlich sein, die noch kein ideales Endgame-Equip haben.

Das System soll sich bewusst an neue Spieler richten, sagen die Entwickler. Für die Veteranen gibt es jedoch Ranglisten für Speedkills. Da spielt dann jedes kleine Prozent Ausrüstung auch eine Rolle. Jeder Boss kann dabei bis zu fünfmal pro Woche besiegt werden.

Was gibt es noch an neuen Inhalten? Neben neuer Endgame-Rüstung wurde auch an den Life Skills gearbeitet. So gibt es eine Quest-Reihe für das Sammeln von Pflanzen, welche dann ein Minispiel freischaltet. Dieses erscheint dann zufällig bei weiteren Sammelaktionen und beim Erfolg erhaltet ihr dann mehr Loot.

Für das Hunting gibt es zudem ein neues Marni-Gewehr, welches mehr Schaden verursacht und mehr Loot bringt, wenn ihr die Kreaturen mit einem Kopfschuss erlegt.

Wie komme ich in die neuen Inhalte? Um die neue Erweiterung betreten zu können, müsst ihr die “Abyss One: Magnus”-Questline abschließen. Das sind insgesamt 110 Quests, die mit Level 15 starten. Für Neueinsteiger sollte dies aber in wenigen Stunden machbar sein.

Land of the Morning Light erscheint noch in der ersten Jahreshälfte

Wann kommt die Erweiterung raus? In Korea erschien die Erweiterung am 29. März, für die westliche Version gibt es noch kein festes Release-Datum, allerdings eine Aussage von Jaehee Kim:

Der Lokalisierungsprozess für Land of the Morning Light verläuft reibungsloser als in früheren Updates, und wir gehen davon aus, dass er früher als ursprünglich geplant abgeschlossen sein wird […]. Wir werden das globale Veröffentlichungsdatum auf dem geeignetsten Weg bekannt geben. Es wird jedoch nicht nach der ersten Hälfte dieses Jahres erscheinen.

Lohnt sich mit der Erweiterung der Neueinstieg? Diese Frage haben wir auch Jaehee Kim gestellt. Er sagt dazu:

Black Desert heißt jeden auf der Welt willkommen, der sich unserem Abenteuer anschließen möchte. Wir wollen ein Erlebnis bieten, bei dem jeder Spieler das Spiel nach seinen eigenen Vorstellungen genießen kann, daher denken wir immer an die Erfahrung neuer Spieler. Was wir wirklich versuchen zu erreichen, ist, allen Spielern Freude zu bereiten, egal ob sie gerne angeln, sammeln oder gegen Monster kämpfen – und zwar so sehr, dass sie gar nicht merken, dass sie den ganzen Tag nur auf den Ozean schauen und denken, wie schön er ist. […]. Wir hoffen, dass Black Desert mehr als nur ein Spiel wird: ein Begleiter und ein Ort, an dem die Spieler zusammenkommen und ihre Freude, ihren Kummer, ihren Frust und ihr Glück im Leben teilen können.

Ein guter Zeitpunkt, um in Black Desert zu starten, sind die neuen Seasons. In ihnen levelt ihr Charaktere schneller, bekommt nützliche Ausrüstung aus Quests und das PvP ist vorübergehend deaktiviert. Derzeit läuft noch bis zum 19. April die Frühlings-Saison. Voraussichtlich im Mai wird dann die nächste Season beginnen.

Was sagt ihr zu der neuen Erweiterung? Sprechen euch die Ideen und Konzepte an? Oder könnt ihr Black Desert einfach nichts abgewinnen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

