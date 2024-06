Das MMORPG Black Desert feiert auf dem Heidel-Ball 2024 mit der Community – Ich war dabei

Die Entwickler von Pearl Abyss luden am 22. Juni 2024 zum Heidel-Ball von Black Desert Online ein. Für das Community-Event in Beynac, Frankreich wurde das Örtchen ausgewählt, von der sich die Ingame-Stadt Heidel inspirieren ließ. MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen berichtet von ihren Erlebnissen und verrät, welche Geheimnisse BDO-Chefin Lybee Park verriet.

Abseits der Fan-Treffen auf der gamescom gab es in Europa nur wenige Events, auf denen die Community von Black Desert Online zusammenkam. Erst mit dem Calpheons Ball in Amerika schenkten die Entwickler dem Westen ihre Aufmerksamkeit, kurz darauf folgte das „Voice of the Adventurers“-Event in Utrecht.

In diesem Jahr fand zum zehnjährigen Jubiläum von BDO das Community-Event für Europa erstmals in Beynac, Frankreich statt. Dort versammelten sich Fans aus der ganzen Welt, um ihr liebstes MMORPG zu feiern. Die Teilnehmenden wurde über ein Gewinnspiel ausgelost und konnten sich kostenlos an all den Aktionen erfreuen, die Pearl Abyss für sie vorbereitete.

Wer spricht hier? Jasmin Beverungen hat zum Jahreswechsel den Hut für den MMORPG-Bereich auf MeinMMO aufbekommen. Sie hat schon zahlreiche Spiele im Genre gespielt, weshalb sie sich auf neue MMORPGs wie Throne and Liberty freut. Ihr Lieblings-MMORPG ist Final Fantasy 14, doch auch mit Black Desert Online hat sie ihre Freude. Ihre Lieblingsklasse ist die Woosa, eine fächerschwingende Kriegerin.

Ich bin eine der Glücklichen, die direkt von Pearl Abyss eingeladen wurden. Zusätzlich hatte ich die Chance, mit Lybee Park zu sprechen. Sie ist der CEO von Pearl Abyss in Europa und konnte einige spannende Details verraten.

Auf dem Event wurde die neue Klasse, der Dosa, vorgestellt. Den Trailer dazu findet ihr hier:

Heidel im Real Life mit echten Quests

Die erste Hälfte des Tages konnten die Spieler Heidel – ähm, ich meine natürlich Beynac – erkunden. Der Ort ließ leicht erkennen, dass ein Community-Event zu Black Desert Online stattfand. Am Schloss wehten Banner passend zum Spiel. In den Gassen vor dem Schloss standen Pappaufsteller, die NPCs aus dem Spiel symbolisierten. Doch es gab nicht nur Pappkameraden, sondern auch echte Cosplayer, die für Fotos bereitstanden.

Eines der örtlichen Restaurants hatte sogar ein extra Menü zu Black Desert Online – Entenburger (oder die vegetarische Variante) mit Pommes und einem Dessert. Genau das richtige nach einem anstrengenden Marsch.

Für das Event wurden Profi-Cosplayer wie drawmeacosplay, Tarian und Kazy eingeladen.

Überall entlang der Route gab es nämlich Minispiele, die die Community absolvieren konnte. Zu Beginn des Events erhielt jeder Spieler ein „Adventure Log“ und konnte Stempel an verschiedenen Ständen sammeln:

Beim Angelminispiel mussten Fische mit einer Magnetangel aus einem Planschbecken gefischt werden. Nach jedem Fisch musste eine kurze Pfeilabfolge auf einer Tanzmatte nachgemacht werden. Hier war ich so gut, dass ich mir sogar zwei Stempel verdiente.

In einem weiteren Minispiel ging es um das Schere-Stein-Papier-Prinzip. Es war dem Duel For Spot aus BDO nachempfunden. Hier konnte ich meinen Gegner haushoch mit 5:0 besiegen.

Das Memory-Spiel fiel bei mir leider wortwörtlich ins Wasser. Die Karten klebten so aneinander, dass etwas durcheinanderkam und ich mir meinen Stempel einfach so verdiente.

Es gab noch andere Aktionen wie ein Glücksrad, Bogenschießen und eine Tombola. Der Weg zum Schloss war voller Möglichkeiten, um sich den Vormittag zu vertreiben. Als Belohnung gab es Stempel, die wiederum gegen echtes Merchandise wie ein Nackenkissen oder ein Plüscharmband eingetauscht werden konnten.

Das Orchester spielte in einer Kirche. Das Örtchen sieht aus wie Heidel. Ein Überblick über Heidel. Das Angelminispiel mit Tanzeinlage.

An den Minispielen sah man, wie wichtig Pearl Abyss seine Community ist, denn sie steckten voller Liebe zum Detail.

Eines meiner Highlights war, dass ich von einer spanischen Touristin angesprochen wurde, was denn gerade für ein Event in dem Ort stattfinden würde. Als ich es ihr erklärte, war keine Spur der Abneigung oder „Ohje, irgendwas mit Videospielen“ zu sehen – sondern nur Neugierde.

Ritterliche Unterhaltung im Schloss

Nach den Aktivitäten ging es weiter mit einer Präsentation zu allen Neuerungen von Black Desert Online. Die wichtigsten Ankündigungen fasse ich euch hier mal zusammen:

Der Dosa wird die 28. Klasse. Er kämpft mit einem Schwert und einer Tabakpfeife.

Mit „Das Land des Morgenlichts: Seoul“ wird es eine neue Region geben, die neue Quests enthält

Nach dem Abschluss der Story des neuen Gebiets wird die Palastverwaltung freigeschaltet. Über dieses Feature kommt ihr an seltene Materialien.

Es gibt die neuen Gebieter-Urklassenwaffen und Sommer-Outfits.

Nach der Präsentation konnten sich die Fans bei einem Cocktail auf dem Dach des Schlosses erholen. Ich selbst habe mich nur kurz auf dem Dach umgesehen, weil es in Strömen regnete. Das Wetter machte leider nicht ganz mit, weshalb ich mich drinnen mit ein oder zwei Tees aufwärmte.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Lohnt sich Black Desert im Jahr 2024? von Karsten Scholz

Im Anschluss folgte ein Orchester-Konzert in der Schlosskirche sowie ein ritterliches Dinner. Alles in allem wurde den Fans ein so abwechslungsreiches Programm geboten, dass es für mich zu einem der besten Community-Events zählt.

Zwischen den Aktivitäten hatte ich noch die Möglichkeit, mit Pearl-Abyss-CEO Lybee Park zu sprechen.

Das Schloss wurde für das Community-Event vorbereitet.

CEO ist den Fans äußerst dankbar

Im Gespräch mit Lybee Park konnte ich ihr anmerken, wie viel ihr die Fans von Black Desert Online bedeuten und wie froh sie war, sie in Person zu treffen. Park habe die Liebe aus dem Westen nicht erwartet, die es für BDO gab.

Deshalb sei sie umso mehr froh, den Fans etwas zurückzugeben. Dazu würden folgende Ding zählen:

Community-Events wie der Heidelball

GMs und CMs, die immer online seien und die Spieler unterstützen würden

Besonders stolz sei sie auf die wöchentlichen Wartungsarbeiten

Das Feedback der Fans würde sie emotional machen und ich konnte merken, wie sehr Park die Fans schätzt.

Pearl Abyss hätte als kleine Firma gestartet, die die anderen, bereits beständigen MMORPGs nicht als Konkurrenz gesehen habe. Das sei nicht nur für die mentale Gesundheit gut gewesen, sondern auch für die eigenen Ansprüche. Denn so konnte sich BDO zu etwas Einzigartigem entwickeln.

Es war unschwer zu erkennen, um welches Event es geht.

Nachricht an alle jungen MMORPG-Einsteiger

Park verriet zudem, was sie Spielern auf den Weg geben würde, die Black Desert Online noch nicht gespielt hätten. Immerhin ist das Spiel zehn Jahre alt, doch das solle Neulinge nicht aufhalten:

10 Jahre können sich alt anfühlen, aber es zeigt auch, dass das Spiel über so lange Zeit von so vielen Abenteurern unterstützt wird. Wenn etwas so lange beliebt ist, ist das Grund genug, es auszuprobieren. Wir haben das Spiel über zehn Jahre optimiert.

Außerdem bestünde für jeden Spieler die Freiheit, das zu tun, was er wolle:

Es kann am Anfang überwältigend sein, weil es so viele Elemente gibt, die man tun kann. Ihr müsst nicht der Hauptquest folgen, ihr müsst keine guten PVPler sein, manchmal hacke ich einfach fünf Stunden Bäume zur Entspannung. Es wird keiner zu etwas gezwungen, man kann auch einfach mit anderen chatten. Spieler sollen keinen Druck empfinden. Lybee Park, CEO von Pearl Abyss

Ein besonders tolles Feature von Black Desert Online ist der Charaktereditor. Bis heute gibt es keinen Editor in MMORPGs, der mit diesem Detailgrad mithalten kann. Park selbst brauche drei Tage, um ihren Charakter so zu optimieren, dass sie damit zufrieden sei. Deshalb sollen zukünftige Spiele von Pearl Abyss einen Charaktereditor bekommen, der diesen noch weiter übertreffen würde.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Ein MMORPG, das ihr vielleicht gar nicht auf dem Schirm habt, hat 2 Milliarden Euro seit Release verdient von Jasmin Beverungen

Ein weiterer Punkt, der neue Spieler erschlagen könne, seien die 28 Klassen im Spiel, den Dosa mit eingerechnet. Spieler sollen wählen können, was sie wollen, so Park. Die Klassen sollen sich voneinander unterscheiden, aber das Balancing nicht zerstören.

Ihre Lieblingsklasse sei übrigens die Gardia, weil sie eine starke und unabhängige Frau sei, bei der man es auch am Aussehen merken würde. Da sie für das Design verantwortlich war, fühle sich die Gardia an wie ihre eigene Tochter.

Nicht nur Lybee Park, auch das Team von MeinMMO findet, dass das MMORPG zurecht ein beliebtes Spiel ist. Black Desert zählt für die MeinMMO-Redaktion nämlich zu den fünf besten MMORPGs, die Spieler in 2024 zocken können: Die 5 besten MMORPGs auf PS4, PS5 und Xbox, die ihr 2024 spielen könnt