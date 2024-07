Das MMORPG Black Desert erhält mit einem neuen Update riesige Schlachten mit 600 Spielern

Black Desert hat ein neues Update erhalten. Es gibt nun PVP-Schlachten im MMORPG, die wahrlich beeindruckend daherkommen und 600 Spieler gleichzeitig gegeneinander kämpfen lassen.

Was ist das für ein Update? In Black Desert, einem der besten MMORPGs aktuell, ist der „Krieg der Rosen“ gestartet. Es handelt sich dabei um einen Konflikt, der aus riesigen PVP-Schlachten besteht. Die Zahlen sind beeindruckend: In diesen Schlachten kämpfen 300 Spieler gegen 300 Verfeindete. Insgesamt tummeln sich also 600 Spieler von Black Desert auf dem Schlachtfeld.

Im Kern geht es um die Eroberung einer Burg. Das angreifende Team muss die Burg der Gegner stürmen und den Kommandanten besiegen – erst dann ist der Sieg sicher. Als Belohnung gibt es die Krone der Rosen. Sie dient als Zeichen des Sieges und wird bald schon heiß begehrt sein.

Black Desert hat eine neue Klasse erhalten – alle Infos dazu findet ihr auf MeinMMO.

Die Schlachten sind nichts für Neulinge

Wie spielen sich die Schlachten? Wenn 600 Spieler einen Angriff aufeinander starten, ist auf dem Kampfareal einiges los. Die Taktik liegt dabei ganz bei den zwei Parteien. Die Angreifer, die die Burg erstürmen müssen, können das zu Fuß tun und die Gegner anschließend im Nahkampf herausfordern.

Es gibt aber auch neue Belagerungsschiffe, außerdem Streitwagen, Trolle und Elefanten, die aber erst an Altaren freischaltet werden müssen.

Das Update und diese Kämpfe richten sich klar an erfahrene Spieler von Black Desert und nicht an Neulinge. Die AP (Attack Points) und DP (Defense Points) der Spieler müssen kombiniert mindestens einen Wert von 700 ergeben. Erst dann wird man für die epische Schlacht qualifiziert.

Wie macht ihr mit? Für den Krieg der Rosen müssen sich interessierte Spieler bewerben. Entweder allein oder in einer Gilde. Anschließend wird gelost, wenn ihr da Pech habt, erhaltet ihr zunächst keinen Zugang, kommt aber in der Zwischenzeit auf eine Warteliste.

Selbst wenn ein Team nicht gewinnt, erhalten alle Spieler dennoch Geldbelohnungen. So fühlt sich eine Niederlage nicht ganz so schlimm an.

Das Update wurde am Mittwoch, dem 10. Juli 2024 veröffentlicht. Der erste globale Wettstreit ist für Sonntag, 14. Juli 2024 geplant. Seid ihr erfahrene Spieler und werdet daran teilnehmen? Was haltet ihr von dem Update? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Black Desert feiert 10 Jahre mit der Community – wir von MeinMMO haben mit der Chefin darüber gesprochen.