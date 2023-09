Black Desert bringt kontroverse Änderung: „Wird mehr Pay2Win, aber es muss getan werden“

Pearl Abyss, die Entwickler von Black Desert, wollen die Inflation im MMORPG bekämpfen. Dafür werden die Preise für Cron-Steine angepasst. Ein YouTuber hat sich die Zahlen genauer angesehen und festgestellt: Die Kostüme für Echtgeld werden dadurch lukrativer.

Was genau ändert sich? Die Entwickler erklären, dass Black Desert mit einer starken Inflation zu kämpfen hat. Das durchschnittlich erhaltene Silber pro Spieler pro Tag ist 2023 in Nordamerika 5,06-mal und in Europa 6-mal höher als noch 2019.

Gleichzeitig gab es aber nur 2019 eine kleine Preis-Anpassungen bei den Händlern und zuletzt im Mai 2022 eine bei den Kostümen. Das soll sich jetzt ändern:

Der Preis von Cron-Steinen bei NPCs wird von 2.000.000 auf 3.000.000 Silber – also um 50 % – erhöht.

Gleichzeitig werden erhaltenen Cron-Steine für Premium-Sets erhöht, die Preise beim Verkauf dieser Kostüme Ingame aber ebenfalls.

Der YouTuber Pansy hat sich die Zahlen genauer angesehen. Durch die Änderungen steigen die Preise pro Cron-Stein bei den Kostümen von 1,35 Mio. auf 1,64 Mio. Silber an. Es ist also ein Anstieg vorhanden, doch längst nicht so stark wie beim Händler.

Wann erscheint diese Änderung? Der Release ist für Mittwoch, den 13. September, geplant.

Erst im Mai dieses Jahres erschien mit Land of the Morning Light die neuste Erweiterung für BDO, zu der ihr hier den Trailer schauen könnt:

„So sehr ich Pay2Win hasse, das Spiel muss Geld verdienen“

Was sagt der YouTuber zu den Änderungen? In seinem Video erklärt Pansy, dass er die Entscheidung zur Preisanpassung grundsätzlich nachvollziehen kann. Die Inflation in Black Desert sei spürbar und die Erhöhung der Händlerpreise korrekt.

Die Anpassungen an den Kostümen sieht er kritischer, weil es mehr in Richtung Pay2Win geht.

Zwar war es auch früher günstiger, Kostüme für Echtgeld zu kaufen und dann zu zerstören, um Cron-Steine zu bekommen. Aber der Abstand zwischen 1,35 und 2 Mio. Silber war gering. Jetzt liegt dieser bei 1,64 und 3 Millionen, was schon spürbarer ist.

Im Video sagt er jedoch, dass Pearl Abyss Geld verdienen muss und sich wahrscheinlich deshalb für diesen Schritt entschieden hat:

Es ist eine Sache, die getan werden musste. So sehr ich Pay2Win und jede Art dieser Idee auch nicht mag, das Spiel muss Geld einbringen, andernfalls gibt es kein Spiel mehr. Es ist, wie es ist. Ich denke nicht, dass es eine drastische oder spielzerstörende Änderung ist.

Was hat es überhaupt mit den Cron-Steinen auf sich? Cron-Steine verhindern, dass ein Item bei der Aufwertung an Stufen verliert oder zerstört wird. Je seltener die Ausrüstung und je höher die Stufe, desto mehr Cron-Steine benötigt man. Da auch die Chancen auf eine Aufwertung immer geringer werden, benötigt man mehrere tausend oder sogar zehntausend davon.

Cron-Steine lassen sich am einfachsten gewinnen, indem man für Echtgeld Kostüme kauft und diese wiederverwertet. Da man die Kostüme auch direkt Ingame im Marktplatz kaufen und verkaufen kann, können auch andere das Echtgeld ausgeben und so Silber – die Ingame-Währung – verdienen.

Ansonsten gibt es die Schmiede-NPCs, die Kron-Steine direkt für Silber verkaufen, aber eben zu deutlich höheren Konditionen.

Eine weitere Möglichkeit ist das Verdienen von Cron-Steinen über die Codes, die regelmäßig aktiviert werden: Black Desert Codes: Alle aktuellen Coupons zu BDO im September 2023.

Was sagt ihr zu der Änderung? Ist sie wirklich so klein oder stört euch der größere Vorteil für Echtgeld-Nutzer?