Ein sehr gutes MMORPG ist auf Steam gerade günstiger als eine Kugel Eis – Spieler stecken tausende Stunden rein

Black Desert: Erster Spieler in Europa erreicht Level 67 nach 837 Tagen Grind – So hat er es gemacht

Was ist das für ein Spiel? Black Desert ist ein Action-MMORPG aus dem Jahr 2016, das wegen seiner Grafik, seines dynamischen Kampfsystems und seiner über Jahre guten Weiterentwicklung aus der Masse an MMORPGs heraussticht. Für uns auf MeinMMO gehört es neben WoW, Final Fantasy XIV, ESO und Lost Ark zu den „großen Fünf im MMORPG-Bereich.“

Für 0,99 € gibt es das MMORPG Black Desert gerade auf Steam: Das ist günstiger als eine Kugel Eis in Deutschland. Doch das Angebot läuft am Montag um Mitternacht aus. Wir schauen bei MeinMMO auf die Steam-Reviews und was das MMORPG ausmacht.

Insert

You are going to send email to