Neues MMO sieht im Trailer aus wie Game of Thrones – Doch wann erscheint es endlich?

2019 kündigte Pearl Abyss das neue MMO Crimson Desert an. Das Spiel sollte ursprünglich der Nachfolger von Black Desert werden, doch während der Entwicklung hat sich der Aufbau etwas verändert. Nun soll es eine Singleplayer-Kampagne mit einer Multiplayer-Welt verbinden. Doch seit einigen Monaten hat man kaum was von dem Spiel gehört.

Was genau ist das jetzt für ein Spiel? In Crimson Desert schlüpft ihr in die Rolle von Macduff. Mit ihm und seiner Söldnerbande erlebt ihr eine Singleplayer-Kampagne, die euch in die Story der Welt einführen soll. Dabei stehen Kämpfe, die Erkundung der Welt und Rätsel im Vordergrund.

Im Anschluss an die Kampagne sollt ihr euch einen eigenen Charakter erstellen und Multiplayer-Inhalte erleben können. Euch erwarten:

Festungskämpfe, die mit großen Spielerzahlen skalieren sollen

Open World-Events für mehrere Spieler

Dungeons

Handel zwischen den Spielern

In der offiziellen Ankündigung heißt es, dass die Inhalte der Hauptstory nahtlos mit dem Mehrspieler verwoben sein sollen und dass es Charakter-Anpassungen geben wird, die einen neuen Maßstab in der Gaming-Branche setzen sollen. So sollen Feinde etwa fallengelassene Waffen von anderen aufheben und nutzen können.

Insgesamt klingt vieles nach GTA Online oder Red Dead Redemption Online – ihr spielt zuerst eine Solo-Kampagne und erlebt dann langfristig weitere Abenteuer in einer offenen Welt.

Das Spiel wurde erstmals 2019 mit diesem Cinematic-Trailer vorgestellt:

Crimson Desert sollte 2021 erscheinen, ist jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben

Wie steht es um das Spiel? Ende 2020 gab es viele neue Infos. So wurden Details zu den Inhalten geteilt, ein Gameplay-Trailer veröffentlicht und als Release-Datum „Ende 2021“ ausgeben. Zudem gab es einige Lore-Texte, die in die Geschichte der Spielwelt Pywel einführen sollten.

Doch danach wurde es sehr still um das MMO. Die letzte Nachricht der Entwickler gab es am 29. Juli 2021 – also vor knapp einem Jahr. Darin hieß es:

Wir arbeiten aktuell hart an der Entwicklung von Crimson Desert. Allerdings haben wir uns dazu entschieden, dass es mehr Zeit benötigt, um all die neuen Ideen und tieferes Gameplay umzusetzen. Darum, und um die bestmögliche Erfahrung für alle zu bieten und gleichzeitig gesund und sicher für alle Mitarbeiter zu sein, haben wir uns dazu entschieden, den Release von Crimson Desert zu verschieben.

Zwar gab es auch Gerüchte, dass die Arbeiten an dem Spiel eingestellt wurden, doch denen wiedersprach Pearl Abyss in einem Statement für MeinMMO.

Ende 2021 wurde dann auf der G-Star, einer koreanischen Spielemesse, die Engine von Pearl Abyss präsentiert. Dazu wurden unter anderem Aufnahmen von Crimson Desert verwendet. Besonders das Detailreichtum und die Physik machten einen sehr guten Eindruck. Doch neue Infos rund um den Release oder den Stand des Spiels gab es nicht.

Einen Einblick in das Gameplay bietet euch dieser Trailer, der Ende 2020 veröffentlicht wurde:

Spiel macht bewusst auf Game of Thrones, um im Westen zu punkten

Warum erinnert es an Game of Thrones? In Crimson Desert geht es düster und blutig zu, das zeigt der Cinematic-Trailer schon in den ersten Sekunden. Im Gameplay-Trailer sieht man zudem einige Stellen, die klar auf Verrat und Intrigen hindeuten. Auch in den Lore-Texten ist von Intrigen die Rede.

Auffällig ist zudem der Hauptcharakter Macduff, der ganz in Schwarz, mit Fell auf den Schultern und lockigen Haaren gezeigt wird. Er soll zudem kein typischer Held sein, sondern anfangs mit Problemen kämpfen. Doch durch seine Gefährten und Entscheiden wächst er immer weiter. Das ruft sofort eine Assoziation zu Jon Snow hervor.

Doch auch abseits davon gibt es einige Andeutungen in Richtung der erfolgreichen Fernsehserie:

Es gibt den Kontrast zwischen den Wilden aus der eisigen Kälte und den „schicken“ Menschen aus den wärmeren Regionen.

Große Städte sollen abstoßend sein, was sofort an King’s Landing erinnert.

Es gibt zwar leichte Formen von Magie und Alchemie, doch das ist längst nicht so dominant wie in anderen Fantasy-MMORPGs.

Es werden Drachen gezeigt und man kann auch auf Drachen reiten.

Ist das alles Zufall? Eher nicht. Diese Bilder werden wohl absichtlich genutzt, um das Spiel gerade im Westen interessant zu machen. Schon Black Desert bringt Pearl Abyss in NA/EU mehr Geld als im gesamten asiatischen Raum.

Crimson Desert soll zudem direkt für Next-Gen-Konsolen erscheinen, die ebenfalls im Westen deutlich beliebter sind als in Asien. Das Spiel hat also eine klare westliche Zielgruppe.

Was sagt ihr zu Crimson Desert? Spricht euch das MMO an? Oder bleibt ihr lieber bei Black Desert oder euren bisherigen Spielen?

Neben Crimson Desert arbeitet Pearl Abyss derzeit auch an einem weiteren Open-World-Adventure:

