Im Reddit ging ein Gerücht um, dass Pearl Abyss, die Firma hinter Black Desert und neuen MMOs wie Crimson Desert und Plan 8, Probleme haben soll. Die Rede ist von Massenentlassungen. Wir haben direkt mit dem Studio gesprochen.

Was sind das für Gerüchte? Im MMORPG-Reddit eröffnete der Nutzer opty2001 einen Thread, in dem er Auszüge von der Plattform BLIND veröffentlichte. Dabei handelt es sich um eine App, auf der sich Spiele-Entwickler anonym austauschen.

Laut Screenshot sollen einige Mitarbeiter, die an den neuen MMOs von Pearl Abyss gearbeitet haben, entlassen worden sein. Ein Nutzer behauptet sogar, dass die Arbeit an neuen Projekten temporär unterbrochen sein soll.

Wir haben uns deshalb direkt an Pearl Abyss selbst gewandt.

Dieser Screenshot soll angeblich die Krise bei Pearl Abyss beweisen

Was sagen die Entwickler? In einer Antwort von Rick van Beem, dem PR Director von Pearl Abyss, wurde uns versichert, dass die Arbeiten an allen MMOs wie geplant verlaufen.

Zwar soll es individuelle Entlassungen gegeben haben, die jedoch nicht als Massenentlassung bezeichnet werden können. Er verriet uns hingegen, dass sogar genau das Gegenteil der Fall sein soll.

Mehr Mitarbeiter, damit die MMOs schneller erscheinen

Was erzählte uns Pearl Abyss? Auf die Frage nach den Entlassungen wurde uns mitgeteilt, dass es sich um vereinzelte Fälle handelte, die in keinem Zusammenhang stünden:

Es gab keine Massenentlassungen. Ein paar Leute wurden vor Kurzem entlassen, andere sind freiwillig gegangen. Aber es waren alles individuelle Fälle, die in keinem Zusammenhang stehen. Rick van Beem

Auch die Arbeiten an den neuen Spielen sollen nicht unterbrochen sein. Man teilte uns mit, dass derzeit trotz Coronakrise alle Projekte gut und nach Plan laufen:

Alle Projekte, neue Inhalte für Black Desert, Shadow Arena, DokeV, Crimson Desert und Plan 8, laufen derzeit genau nach Plan. Wir machen guten Fortschritt und hoffen bald neue Details zu den neuen Spielen veröffentlichen zu können. Rick van Beem

Was passiert stattdessen bei Pearl Abyss? Laut Beem soll derzeit bei Pearl Abyss genau das Gegenteil von Massenentlassungen der Fall sein.

Man befinde sich derzeit in einem „hiring spree“ und suche nach vielen Entwicklern, um die neuen und alten Projekte zu verbessern und schneller fertigzustellen.

Crimson Desert ist ein neues MMORPG, dass derzeit von Pearl Abyss entwickelt wird. Es soll eine düstere Story haben

2 MMOs und 2 MMORPGs

Woran arbeitet Pearl Abyss? Neben Black Desert, das derzeit sehr gute Spielerzahlen erreicht, arbeitet Pearl Abyss an vier neuen und interessanten Titeln.

Bei zwei von diesen Spielen handelt es sich um komplett neue MMORPGs:

Crimson Desert soll der inoffizielle Nachfolger von Black Desert werden. Es handelt sich um ein PvE-MMORPG mit Fokus auf einer düsteren Story und der Wirtschaft.

DokeV hingegen wird ein buntes Familien-MMORPG. Darin bekämpfen sich Spieler mit Monster und es erinnert ein wenig an Pokémon in der Großstadt.

Zudem sind zwei weitere neue Spiele geplant, ein Shooter und ein Battle Royale im Stil von Black Desert:

Plan 8 soll ein neues Shooter-MMO werden

Wann erscheinen die neuen Spiele? Derzeit befindet sich nur einer der Titel schon in einem spielbaren Zustand: Shadow Arena. Dort lief eine erste Beta auf Steam. Ein Release ist für das erste Halbjahr 2020 angesetzt.

Zu Plan 8, DokeV und Crimson Desert soll es im Laufe von 2020 eine Beta geben. Ein Release in diesem Jahr scheint unwahrscheinlich, da alle Titel erst auf der G-Star 2019 vorgestellt wurden.